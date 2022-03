130 recrutements annoncés par la SNCF à Périgueux

Il y a des jours où tout le monde a le sourire, du patron de la SNCF voyageur à celui de la région Nouvelle-Aquitaine en passant par la maire de Périgueux et le représentant de la CGT. C'était le cas ce mardi au technicentre industriel Charentes-Périgord de Périgueux.

Le président de la région Alain Rousset et le président directeur général SNCF Voyageurs ont signé une convention qui assure du travail aux ateliers du Toulon jusqu'en 2030.

Le président de Nouvelle Aquitaine Alain Rousset et Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs © Radio France - Valérie Déjean

62 rames de TER achetées entre 2006 et 2010 vont y être décortiquées, démontées, révisées afin de pouvoir circuler en toute sécurité pendant 15 à 20 ans de plus. Les espaces intérieurs seront réaménagés avec des prises à chaque siège, deux fois plus de place pour les vélos et une meilleure prise en charge pour les bagages. Cette rénovation permettra de faire des économies substantielles en évitant d'acheter du matériel neuf.

Une plus-value écologique

Ces travaux de rénovation vont aussi permettre de faire circuler des trains plus écologiques. Les vitres seront pelliculées pour une meilleure isolation. La consommation sera réduite lors du stationnement ou selon la charge. (En 2023, le premier train entièrement électrique avec des batteries devrait d'ailleurs circuler après avoir été conçu à Saintes)

Les rames TER seront entièrement rénovées, et les climatisations changées © Radio France - Valérie Déjean

130 recrutements programmés

Cette montée en charge s'accompagne de nombreux recrutements à Périgueux, dont une vingtaine dès ce semestre. Le président de la région a d'ailleurs proposé au responsable de la SNCF d'accompagner des chômeurs sur le chemin du retour à l'emploi. Un nouvel atelier de 1200 mètres carré sortira de terre pour rénover ces 62 rames de TER venus majoritairement de Nouvelle-Aquitaine mais pas seulement. La SNCF met 12 millions d'euros sur la table pour construire ces nouvelles installations. La région elle, a investi près de 207 millions d'euros pour faire rénover ces rames à qui l'opération "mi-vie" va donner une nouvelle jeunesse, et une plus grande longévité.