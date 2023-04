Reims : plus de cyclistes dans les rues mais encore des aménagements à prévoir

Vél'Oxygène, une association composée de plus de 600 adhérents rémois qui fait la promotion du vélo à Reims, a fait le constat d'une augmentation du nombre de cyclistes. En une année, c'est 14% de cyclistes en plus sur les 4 points de comptage de la ville : 2 762 cyclistes ont été comptabilisés en mars à Reims, ville de 184 000 habitants. Malgré les aménagements, certains points restent compliqués pour les cyclistes.

Claude Gachet, adjoint au maire de Reims, en charge de la voirie et des travaux, pense qu'un travail sur les couleurs pourrait améliorer le confort des cyclistes. "Je souhaite qu'on travaille sur du marquage au sol et sur de la colorimétrie de façon à avoir un rappel à l'œil nu. On ne va peut-être pas barioler toute la ville, mais il y a des endroits stratégiques qui seraient légitimes d'avoir un code couleur."

Plus de 900 cyclistes sont passé par le Pont de Vesle en mars © Radio France - julien frenoy

Un manque de parking à vélos

Mais les structures manquent à Reims. Pour François Stoltz président de l'association Vél'Oxygène à Reims, il ne faut pas oublier qu'il faut garer les vélos : "Il faut des parkings sécurisés à la fois sur le domaine public mais aussi dans le privé. Il y a énormément de travail à faire avec les bailleurs sociaux par exemple car il n'y a pas assez de stockages sécurisés dans les résidences."

François Stolz, de l'association Vél'Oxygène à Reims © Radio France - Julien Frenoy

Claude Gachet, adjoint au maire de Reims, en charge de la voirie et des travaux présente les projets des grandes voies cyclables : "Il est vrai qu'on s'est réveillé un peu tardivement. On ne peut pas encore comparer Reims à Strasbourg ou Lille par exemple. Des villes où il y a une pratique et une habitude du vélo et où tout avait été fait il y a très longtemps."

À Reims, onze lignes cyclables sont prévues au rythme d'une à deux par an pour un budget d'un million d'euros par année.

Sur le boulevard au bout des promenades à Reims © Radio France - Julien Frenoy

Aujourd’hui 4 % des trajets à Reims se font à vélo. L’objectif est d’atteindre les 9 % en trois ans.