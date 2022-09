14 euros pour faire l'aller-retour entre Marseille et Aix-en-Provence en car !

Les nouveaux tarifs des navettes de cars entre Aix et Marseille sont en vigueur depuis début août, mais les usagers sont nombreux à les découvrir en cette rentrée où le pouvoir d'achat est le souci de tous. Avantageux pour les plus précaires, ces tarifs "ont pris cher" pour la vente à l'unité. De 6 euros le voyage, on passe à 7. Et l'aller-retour à dix euros est désormais de 14 euros . Pour 32 kilomètres ! Le but de la Métropole est clairement de pousser à prendre des cartes d'abonnement ou des voyages par dix. Le prix du ticket fait bisquer.

"Des tarifs excessifs"

La métropole d'Aix-Marseille parle de "refonte", "d' "harmonisation", de "simplification" de sa grille tarifaire sur les lignes desservies. Jean-François salarié d'une société d'Aix-en-Provence est consterné : "C'est trop cher. Nos impôts devraient nous permettre d'avoir des transports en commun abordables alors qu'on nous demande de ne plus prendre la voiture. Ce n'est pas très logique. J'ai une réunion de travail juste aujourd'hui et ça va me coûter 14 euros. Je trouve ça excessif". Même condamnation chez Laura professeur à Aix-en-Provence à l'université et qui vit à Marseille car les loyers y sont moins chers : "Ce n'est pas une ligne de dépannage. Elle est essentielle. Donc obligation d'avoir une carte d'abonnement et de payer 70 euros par mois, voire plus quand on n'a pas les tarifs étudiants. Même si on a un employeur qui rembourse la moitié, c'est un coût non négligeable pour se déplacer, pour quelque chose qui est un besoin. Ces tarifs ne me semblent pas abordables".

Cette ligne transporte entre 13 et 15.000 personnes par jour, soit environ une part de 10% des déplacements sur l'axe Aix - Marseille. C'est la ligne inter-urbaine la plus empruntée de France.

La liaison "Gare Saint-Charles - Aéroport" et la ligne "Gare Aix-TGV -Aéroport" n'augmentent pas leurs coûts.

