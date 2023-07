14 juillet à Amiens: le réseau de bus Amétis adapte le circuit de ses bus pour plus de sécurité

A Amiens, le réseau de bus Amétis adapte la circulation de ses bus pour plus de sécurité pour les chauffeurs et les passagers ce jeudi soir et ce vendredi soir.

Dans le cadre des festivités du 14 juillet, et suite aux violences urbaines qui ont secoué les quartiers Etouvie, Amiens Nord, et dans le sud-est du côté de la Salamandre, des déviations des bus Amétis seront mises en place à partir de 22 heures ce jeudi soir et vendredi soir jusqu'aux derniers départs c'est-à-dire vers minuit.

Notez que pour la préparation des festivités, la circulation sur le boulevard de Beauvillé dans le centre-ville est interdite à partir de 18h ce jeudi soir, et dès 22 heures dans la rue Saint-Leu. Des déviations seront mises en place.