14-Juillet dans la métropole de Lille : les bus et tramways ne circuleront pas après 22h

Les derniers départs de tramways ont lieu à 20h55 ce jeudi et vendredi soir depuis la gare de Lille Flandres.

Il n'y aura plus de bus ou de tramways après 22h ce jeudi et vendredi soir dans la métropole lilloise, annonce Ilévia "afin de garantir la sécurité des voyageurs et des agents pendant les festivités liées à la fête nationale", fait savoir le gestionnaire du réseau dans un communiqué. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin avait annoncé la veille ce dispositif partout en France craignant "une résurgence des violences urbaines".

Pas de bus après 22h, les derniers trams à 20h55

Dans le détail, les bus du réseau ne circuleront pas après 22h. Les véhicules rentreront au fur et à mesure dans les dépôts en fonction des itinéraires pour respecter cet horaire. Le transport sur réservation pour cette soirée sera indisponible. La reprise du trafic aura lieu à partir de 5h vendredi et samedi matin.

Pour les tramways, la règle est la même. Ils ne circuleront pas après 22h. Attention toutefois, Ilévia précise que les derniers départs auront lieu à 20h55 depuis la gare de Lille Flandres. La reprise du trafic aura lieu aux horaires habituels vendredi et samedi matin.

De leur côté, les lignes 1et 2 du métro circuleront normalement. La station Porte de Douai reste provisoirement fermée. Elle avait été saccagée par les émeutiers lors des violences urbaines après la mort du jeune Nahel à Nanterre.

A Valenciennes, les bus et tramways s'arrêteront de circuler à partir de 20h.