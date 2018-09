Ils ne sont pas bons les chiffres de la sécurité routière dans la Vienne : 14 tués sur les routes depuis le début de l'année. 113 accidents graves, impliquant pas mal de deux-roues et de jeunes de 18 à 24 ans. La préfecture va intensifier les actions de prévention et de répression.

Poitiers, France

Triste constat dans la Vienne depuis début 2018, quatorze personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. En tout depuis janvier on recense 113 accidents graves (mortels et corporels).

Les deux-roues et les jeunes particulièrement touchés

Les conducteurs de deux-roues motorisées continuent cette année de payer un lourd tribut et représentent 36 % des victimes pour 2% du trafic. Les jeunes de 18 à 24 ans représentent 14 % des tués. Trois accidents mortels, trois drames impliquant des deux-roues motorisées et dans lesquels, pour deux d'entre eux, la consommation d'alcool est en cause, ont eu lieu ces 10 derniers jours.

Renforcement des contrôles

Face à ce bilan, la préfète de la Vienne a demandé aux forces de sécurité d’intensifier leur présence sur nos routes, notamment en soirée et la nuit, afin de lutter contre les comportements dangereux. Des contrôles routiers ayant pour objet de contrôler l’alcoolémie et la présence de stupéfiants, ainsi que la vitesse excessive, seront ainsi intensifiés.

Nouvelles actions de prévention

Dans le même temps, les actions de prévention continuent, appuyées par les forces de l'ordre et les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR). Tout au long de l'année, 53 intervenants départementaux sécurité routière se déplacent auprès de la population, lors de manifestations, dans les établissements scolaires et les entreprises afin de mener des actions de prévention.

A titre d’exemple, 2 intervenants départementaux sécurité routière seront présents samedi 29 septembre au « Village de la moto » de 9h30 à 20h; un événement organisée par MOTO AXXE 86, avec pour objectif de sensibiliser sur les conduites addictives et la vitesse. La police et la gendarmerie nationale seront également sur place pour présenter leur matériel et mener des actions de pédagogie envers les conducteurs de deux roues. En 2017, 61 actions ont ainsi été financées, organisées ou coordonnées avec les porteurs de projets dans le cadre du Plan Départemental des Actions pour la Sécurité Routière (PDASR).