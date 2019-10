Quinze bornes de "covoiturage spontané" pour donner des coups de pouce aux auto-stoppeurs de l'agglomération grenobloise

La Métro et le Parc du Vercors viennent d'installer quinze bornes de "covoiturage spontané" aux portes de l'agglomération grenobloise pour aider les auto-stoppeurs à trouver une voiture qui va dans leur direction. Il s'agit d'écrans sur lesquels on peut afficher sa destination.

Grenoble, France

C'est une forme d'autostop amélioré : aux sorties de Grenoble, à l'endroit où habituellement certains "lèvent le pouce" pour trouver une voiture qui les emmènera à destination, quinze bornes ont été installées près d'une place de stationnement spéciale.

Il s'agit d'écrans fixés sur un grand mât et alimentés par des panneaux photovoltaïques sur lesquels grâce à des boutons, on peut afficher sa destination, à choisir parmi des destinations pré-sélectionnées.

Lutter contre "l'autosolisme"

C'est une nouvelle façon de lutter contre "l'autosolisme" (le fait d'être seul dans sa voiture), de réduire la pollution et de fluidifier le trafic.

"On est à 1,04 personne par voiture actuellement, il suffirait de monter à 1,3 pour qu'on n'ait plus aucun bouchon dans l'agglomération", explique Christophe Ferrari, le président de la Métro.

D'autres pourraient suivre vers la Chartreuse et le Sud de l'agglo

"Pour la suite, on attend d'avoir les retours pour les trajets entre l'agglomération et le Vercors. Et on verra s'il y a d'autres endroits qui nécessitent aussi d'en installer, en direction de la _Chartreuse_, ou au Sud vers Saint-Paul-de-Varces, Varces, Vif, etc.. "

Une forme d'autostop amélioré

L’auto-stoppeur voyage gratuitement s'il le veut, ou peut proposer de participer aux frais du voyage. L'installation de ces quinze bornes a coûté 150.000 euros, les deux tiers ont été financés par la Métro et un tiers par le Parc du Vercors.

Où trouver les quinze bornes installées dans l'agglo grenobloise ?

À Grenoble, Pont de Catane, direction Ouest

À Sassenage, Jean-Prévost, direction le Vercors

À Seyssins-le Prisme, sur la RD 106, direction le Vercors

A Champagnier, La Combe, direction Champagnier

À Eybens, Le Verderet, direction Sud

A Champ-sur-Drac, au pont de Champ, direction Sud

À Vaulnavey-le-Haut, école, direction Gières

A Gières, à la station-service vers Routens, direction Sud (en cours)

À Seyssinet, Hôtel de Ville

A Vizille, la Locomotive, direction Gières (en cours)

Sortie de Lans-en-Vercors, arrêt Transisère, direction Villard-de-Lans

Lans-en-Vercors, direction Sassenage (en cours)

Villard-de-Lans centre, sortie des grands parkings

Sortie d'Engins dans le sens de la descente sur la départementale

Saint-Nizier-du-Moucherotte, arrêt Transisère, Office du tourisme

→ Liste et explications complémentaires à retrouver sur le site de la Métro.