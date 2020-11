15 décembre : Air Corsica retrouve un temps plein

La compagnie aérienne régionale peut relustrer les ailes de l’ensemble de sa flotte. Ses 12 appareils vont pouvoir redécoller à nouveau simultanément et permettre ainsi de retrouver un service public « à temps plein » entre les 4 aéroports insulaires et ceux de Paris-Orly, Marseille et Nice. Contrainte de réduire sa capacité moyenne de 50% depuis un mois et le début de ce second confinement, la direction d’Air Corsica va donc pouvoir revenir au programme initial qu’elle avait prévu pour cette fin d’année 2020.

« La montée en charge se fera à compter du 15 décembre » annonce son président Luc Bereni. Cette date correspond à la deuxième phase de l’allègement des restrictions décidée par le chef de l’état, celle qui permet de retrouver une liberté de voyager d'une région à l’autre sur l’ensemble du territoire national. Les insulaires vont donc pouvoir partir un peu mais surtout voir rentrer, pour ce moment si précieux pour les familles que représentent les fêtes de fin d’année, et notamment Noël, ceux qui vivent, travaillent ou étudient sur le continent.

« Les gens attendaient le feu vert, nous aussi. Nous serons prêt » assure Luc Bereni, président du Directoire d’Air Corsica. © Maxppp - Jean Pierre Belzit

Si les détails de la programmation de ce retour à la normale pour Air Corsica, seront connus en début de semaine prochaine, Luc Bereni se veut d’ores et déjà rassurant : « Après le redémarrage du 15 décembre, nous retrouverons très rapidement la totalité de notre trafic depuis nos 4 aéroports, nos 61 rotations avec Paris, nos 59 sur Marseille et nos 55 sur Nice avec sans doute aussi des vols supplémentaires pour le week-end du 18-20 décembre, premier week-end de départ en vacances de ces fêtes de noël ».

D’ici au 15 décembre et la possibilité de pouvoir se déplacer plus librement, Air Corsica restera dans sa configuration actuelle avec un trafic réduit de 50%, des week-ends allégés et la desserte de Calvi et Figari regroupés en vols multi-tronçons avec Bastia pour le premier et Ajaccio pour le second. Une période qui vous permettra de préparer et finaliser vos réservations.