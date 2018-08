1500 voyageurs sont restés bloqués dans trois gares normandes ce mardi soir à cause des violents orages qui se sont abattus sur la région en fin d'après midi.

700 personnes en gare de Lisieux, 500 en gare d'Evreux et 300 à Caen, à cause d'un arbre tombé sur la voie ferrée dans la région de Bernay dans l'Eure, entraînant des problèmes d'alimentation électrique du réseau et l'interruption totale du trafic ferroviaire entre Paris et la Normandie, sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen.

La SNCF a distribué des sandwichs et de l'eau aux passagers de ces trains retenus en gare, le temps de réparer les dégâts. le trafic a pu reprendre vers une heure ce mercredi matin. La SNCF s'est engagée à prendre en charge les frais d'hôtel ou de taxis pour les voyageurs à l'arrivée à destination en cas de besoin et remboursera également intégralement les billets.

Un peu plus tôt dans la soirée, les passagers de deux trains bloqués en pleine voie dans l'Eure à Glos-Monfort et Bernay avaient été pris en charge, et acheminés par car jusqu'à destination.