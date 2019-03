16% de fraudeurs dans les bus et les trams de Reims

Reims, France

Tout le personnel de Citura disponible était sur le pont, ce mercredi matin à Reims, ou plutôt dans les bus et les trams de l'agglomération. Une opération coup de poing pour contrôler les titres de transports, et aussi pour faire passer un message : "je monte, je valide".

Une cinquantaine de personnes mobilisées © Radio France - Philippe Rey-Gorez

La fraude est importante dans les transports en commun. D'après les estimations de Citura, 16,2 % des usagers sont en faute, ce qui représente un manque à gagner d'environ deux millions d'euros par an.

Le prix du ticket est de 1,60 euro, hors abonnement, et ne pas en avoir coûte évidemment beaucoup plus cher : 35 euros pour un ticket non validé, 50 euros s'il n'y a pas du tout de titre de transports, et il vaut mieux payer sans discuter, précise Thierry Gargadennec, responsable de la lutte contre la fraude et de la sûreté chez Citura : « si la personne ne s’acquitte pas de ses 50 euros dans les 15 jours, c’est 50 euros en plus. Une personne qui ne paye pas ses amendes cinq fois dans l’année, peut être poursuivie cette fois pour délit, et risque une peine de prison ». Et quand un fraudeur tente de résister, quelque fois violemment, les contrôleurs peuvent faire appel à des policiers municipaux. Ca se traduit en général par une garde à vue de quelques heures, voire plus sur le plan judiciaire.