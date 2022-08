Pollution réduite, embouteillages évités...et si le train était l'avenir en Corse ?

Le chassé croisé du 30 au 31 juillet permettait d'observer une fois de plus énormément de monde dans les ports et aéroports insulaires. Mais du monde il y en a aussi dans les trains du chemin de fer Corse. Un mode de déplacement qui gagne à être connu, à en croire les passagers interrogés.

Bien que plus lent en temps de parcours que la voiture, le train insulaire fait recette, alors que les centres urbains se remplissent au fil des années, et avec eux les files d'embouteillage.

Car pour éviter les bouchons mais aussi pour réaliser des économies, nombreux sont ceux qui privilégient désormais les transports en commun des voies ferrées. Et selon les distances à parcourir et la destination, le train apparait comme l'un des compromis les plus intéressants, tant pour les vacanciers que pour les insulaires.

Des billets pas chers et moins de stress

"On peut visiter en même temps, donc on voit un peu ce qu'il y a autour", explique Valentin, un touriste rencontré sur place. "Pour les vacances c'est bien !".

"Si on prend la voiture, on en a pour autant de temps avec le train, et là, on ne paie pas l'essence. Les billets ne sont pas chers, donc, autant prendre le train", renchérit Florent, autre vacancier sur la ligne Casamozza-Bastia.

Pour Jean-Baptiste Bartoli, directeur des CFC, le contexte économique encourage les gens vers les transports en commun. "Il y a surtout des gens qui vont travailler, qui prennent tous les jours le train entre Casamozza et Bastia. Les gens qui viennent faire des courses, les gens qui travaillent dans les commerces de proximité...ce sont tous ces gens-là qui utilisent le train quotidiennement. [...] À fin juillet, nous avons atteint les niveaux de fréquentation de 2018 et 2019, années de référence" se targue aussi cet été le directeur des Chemins de fer de la Corse.

« En cette période d’inflation, avec la hausse du prix de l’essence, les gens se déplacent en train dans le périurbain en toute tranquillité. _Le train aujourd’hui, et notamment pour les suburbains est pour nous la seule alternative à la voiture en Corse"_, estime encore le Jean-Baptiste Bartoli.

Chaque jour, 17 rotations relient Casamozza au centre-ville de Bastia.

Laurent Di Fraya