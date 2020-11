176 agents mobilisables sur les routes départementales en Meurthe-et-Moselle en cas d'intempéries

La Meurthe-et-Moselle se prépare à une offensive hivernale dans la soirée et la nuit de ce lundi 30 novembre avec un risque de pluies verglaçantes et de chute de neige. Les équipes "viabilité hivernale" du Conseil départemental se tiennent prêtes.

Comme trois autres départements du Grand Est, la Meurthe-et-Moselle est placée en vigilance orange par Météo-France pour neige et verglas. L'épisode est attendu en soirée de ce lundi 30 novembre et la vigilance court jusqu'à 16h ce mardi. Les équipes "viabilité hivernale" du Conseil départemental sont sur le pont. Le dispositif est enclenché depuis le 15 novembre et dure jusqu'au 15 mars 2021.

Pour vérifier l'état du réseau routier, des patrouilles sillonnent régulièrement les principaux axes de la Meurthe-et-Moselle, sitôt les premiers frimas de l'hiver arrivés. Une surveillance qui permet de déclencher le traitement pré-curatif ou curatif des chaussées.

Si les conditions météo sont normales, pas d'intervention entre 21h et 2h du matin. En cas de neige ou de pluies verglaçantes, les interventions des agents sont hiérarchisées. Priorité au réseau dit "structurant", avec une vigilance 24h sur 24 pour 840 km de routes. Puis au réseau principal sur 880 km. Enfin, un peu plus de 1 500 km de routes sont considérées comme non prioritaires et leur traitement n'intervient qu'à partir de 8h le matin.

Dans le département de Meurthe-et-Moselle, la viabilité hivernale s'appuie sur 176 agents mobilisables, 37 engins et 24 centres de stockage de sel. Plus de 8 000 tonnes sont actuellement disponibles.