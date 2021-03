Environ 200 personnes mobilisées pour l'interdiction des poids-lourds sur la RN83 à Samson

Environ 200 personnes sont venues dire "non" aux camions sur la route nationale 83, samedi 13 mars à Samson, dans le Doubs. Réunis à l'appel du collectif "Bonne route", certains ne supportent plus le bruit, l'odeur ou encore l'insécurité en bord de route. Les manifestants ont bloqué la route en formant une boucle sur les passages piétons, la circulation a été rétablie vers 11h30.

Bruit, odeur, sécurité : le ras-le-bol des habitants

Les nuisances sonores, la pollution de l'air et l'insécurité au bord des routes inquiètent les habitants des communes traversées par la RN83. Comme Marie, elle habite Samson et pour aller à la boulangerie elle doit traverser cette route : "les camions se collent aux trottoirs, le pire c'est quand ils doivent passer à deux".

L'école de mon fils est juste à côté, il respire les pots d'échappement. Sophie, habitante de Beure

"L'école de mon fils est juste à côté de la route, ils entendent les camions, ils respirent les pots d'échappement", déplore Sophie, habitante de Beure et mère de Mathieu, élève en primaire. "On a même déjà entendu deux camions se foncer dedans", raconte Mathieu.

Nous demandons au préfet d'obliger les camions à passer par l'autoroute

La nationale 83 n'est pas adaptée aux poids-lourds pour le collectif "Bonne Route" et son président, François Vacheresse : "nous demandons au préfet d'obliger les camions à passer par l'autoroute". Il affirme avoir déjà rencontré des fédérations de transporteurs routiers et leur avoir exposé le gain de temps et de carburant qu'ils pourraient faire en empruntant l'autoroute.

De nombreux élus présents en soutien

Le collectif devrait bientôt rencontrer le préfet du Doubs. Il pourra compter sur le soutien de nombreux maires présents à la manifestation de Samson, comme Anne Vignot, la maire de Besançon, Valérie Dampierre, ou encore la maire d'Arbois.

Un autre rassemblement est prévu le 29 mai 2021 à Larnod.