1er juillet : Les contrôles techniques sont plus stricts pour les diesel

Depuis ce matin, les contrôles techniques automobiles obligatoires pour les véhicules de plus de 4 ans sont plus stricts pour les diesels

Les normes d'analyse des fumées émises par les diesels les plus récents sont plus strictes

Saint-Étienne, France

On se souvient que l'application de cette reforme prévue pour janvier dernier avait été différée a cause du mouvement des gilets jaunes, mais cette fois elle est applicable aux véhicules plus récents mis en circulation entre 2011 et 2015.

Un contrôle ciblé sur les diesels les plus récents © Radio France - Yves Renaud

Avec une application plus stricte du contrôle des fumées émises. Les normes sont diminuées de moitié. Gilles Chataigne du centre de Contrôle BC auto contrôle de Saint Etienne.

Gilles Chataigne du centre BC auto contrôle de Saint Etienne Copier

Si ces nouvelles normes avaient été étendues à l'ensemble du parc diesel français, la plus part des véhicules antérieurs à 2010 auraient sans doute été recalés et paradoxalement ce sont plutôt les véhicules les plus récents qui sont visés par ce renforcement des mesure

De nombreux clients inquiets ont fait vérifier leur véhicule avant la date fatidique Copier