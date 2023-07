2 concerts de The Weeknd à Nice : Nos solutions pour circuler et aller au stade plus facilement

La solution la plus simple

Les deux meilleures solutions pour vos déplacements à l’occasion des concerts du samedi 21 et du dimanche 22 juillet 2023 au stade de Nice c'est le deux-roues ou les transports en commun :

ⓘ Publicité

Les Chemins de Fer de Provence à partir de la Gare du Sud, quartier Libération dans le centre de Nice proposent des trains spéciaux directs pour rejoindre Saint Isidore en 10 minutes. Dès la fin du concert, plusieurs rotations seront effectuées vers le centre-ville. Vous devez réserver obligatoirement votre billet sur cpzou.fr

La ligne spéciale ʺdesserte Stadeʺ du tramway Lignes d’Azur propose des trajet aller-retour vers l’Allianz Riviera depuis le centre-ville. Dès 14h, la ligne circule de "Port Lympia" à "Saint-Isidore" toutes les 15 minutes et dès 23h, des rames partent toutes les 5 minutes de "Stade" vers "Port Lympia"

En deux-roues le stationnement est possible sur la rue Pancho Gonzales. Le seul inconvénient les casques de 2-roues sont à déposer obligatoirement en consignes au stade.

Si vous prenez la voiture

Voici quelques recommandations pour optimiser le trajet en voiture. Déjà réservez votre place de parking (10€) sur le site du stade même si le jour J il sera possible d’acheter sa place sur place, mais uniquement au P MIN. Le bon réflexe c'est d'anticiper les déplacements, d'autant que les parkings ouvrent à 12h30. Attention le démarrage des navettes gratuites vers le stade est seulement à 16h.

Quelle sortie d'autoroute choisir ?

En fonction de votre parking choisissez la sortie de l'A8 la plus pratique !

En venant d’Aix/Cannes :

- Sortie 50 « Nice Ouest » pour le parking MIN

- Sortie 51 « Nice Aéroport » pour le P5

- Embranchement RM6202bis vers Carros pour le P4

En venant de Monaco :

- Prendre la sortie 51 « Nice Aéroport » pour tous les parkings

Eviter la sortie 52 « Nice Saint Isidore » qui sera saturée

Navette Jaune parking P4 Glacière : Carrefour Bd Mercantour et Av Vérola

Navette Bleue parkings P MIN et P5 : Carrefour Av Simone Veil et Chemin des Baraques (des véhicules de courtoisie seront disponibles pour déplacer les personnes à mobilité réduite jusqu’au stade)

Une fois garés, vous prendrez des navettes gratuites vers le stade (dès 16h), bien sûr à la fin du concert vous les même navettes assurerons le retour.

Les infos pratique du concert

12h30 : Ouvertures des parkings grand public (P4 Glacière, P5 Arboras et P MIN)

16h00 : Mise en place du dispositif de circulation spécial concerts

16h00 : 1er départ des navettes des parkings 16h15 : Accès au stade pour les détenteurs de billets « Early »

16h45 : Accès au stade pour les détenteurs de billets en Pelouse

17h00 : Ouverture du parvis du stade (points de restauration et de merchandising)

17h00 : Ouverture du Parking P0 (VIP et PMR)

17h30 : Ouverture des portes du stade (toutes catégories y compris carré or)

18h30 : Ouverture des prestations Fan Expérience et VIP

18h40 : 1ère partie de Mike Dean

19h25 : 2e partie de Kaytranada

20h45 : Concert de The Weeknd

Avec la vigilance orange canicule de Météo France, n'oubliez pas vos bouteilles en plastiques ou des gourdes en plastique sans bouchon (des points d’eau seront disponibles dans le stade pour les remplir). Il est aussi autorisé d’apporter des brumisateurs et des petits ventilateurs de poches. Habillez-vous légers et amples avec un chapeau ou une casquette.

Promenade en Fête à Cagnes-Sur-Mer

La circulation sera interdite sur la Promenade de la Plage de Cagnes-Sur-Mer entre le boulevard Kennedy et l’avenue Jean Jaurès le samedi 22 juillet et le samedi 12 août 2023 à partir de 18h (et jusqu’à 4h du matin le lendemain).

Pour se garer facilement, 2 000 places de parking gratuites sont disponibles à l’hippodrome de Cagnes-Sur-Mer qui est ouvert pour l’occasion de 18h à 1h du matin