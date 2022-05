Deuxième semaine de grève pour les chauffeurs de bus Kéolis à Aix-en-Provence

Depuis une semaine, prendre le bus à Aix-en-Provence est un vrai casse tête. Les chauffeurs des bus Kéolis, délégataire de service public de la Métropole qui assure le fonctionnement des transports du Pays d'Aix sont en grève depuis lundi 2 mai pour demander des hausses de salaires et dénoncer leurs conditions de travail. Une grève illimitée.

La plupart des lignes sont impactées

Ce lundi, en raison d’un blocage du dépôt Keolis Pays d’Aix, rue Trevithick, aucun bus ne circulera dans les prochaines heures sur les lignes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 26. De fortes perturbations sont aussi à prévoir sur les lignes M1, M2, M3. La ligne A, l’Aixpress circule normalement tout comme les lignes 12, 12S, 14, 21, 22, 23 et 24 . Même chose pour les bus scolaires, les diablines et le transport à la demande. Le détail des perturbation est sur le site aix en bus

La Direction de Keolis Pays d’Aix annonce qu'elle fera un geste commercial auprès des abonnés concernés.

La CGT demande des augmentations et de meilleures conditions de travail

Selon Hocine Harba, délégué CGT, les conducteurs demandent "de meilleures conditions de travail, d'avoir des temps de parcours corrects, de restaurer un meilleur climat au sein de l'entreprise pour que tout le monde vienne travailler, parce qu'actuellement plus personne ne veut travailler. On est en sous-effectif". La direction propose aux syndicat d'arrêter de bloquer le dépôt des bus des Milles pour négocier mais la CGT n'a pas confiance : "en 2015 on a eu la même proposition de la direction. On a accepté la main tendue et à la fin on n' a pas négocié".