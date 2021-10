Deux mois pour donner ses idées sur l'aménagement du futur transport par câble de l'agglomération grenobloise

Pendant deux mois, les habitants de Grenoble, Fontaine, Sassenage et Saint-Martin-le-Vinoux peuvent partager leurs idées sur l'agencement des cabines et les aménagements aux abords des gares du futur Métrocâble de l'agglomération grenobloise. La concertation s'achève le premier décembre 2021.

Une nouvelle étape pour le projet de Métrocâble, le projet de transport par câble qui va relier la mairie de St-Martin-le-Vinoux à Fontaine-La Poya (c'est le terminus du tram A), via Sassenage et la Presqu'île de Grenoble, avec des cabines de 6 places qui vont parcourir ces 3.7 kilomètres en moins de 15 minutes, en traversant l'Isère, le Drac , l'autoroute A480, la voie ferrée et une nationale et va connecter 3 lignes de tram (lignes A, B et E) .

Le tracé avec ses 6 stations (2 ne seront opérationnelles que dans un deuxième temps) - Grenoble Alpes Métropole

Une concertation sur les aménagements des cabines et des abords des gares

Depuis le premier octobre et jusqu'au premier décembre, la population est invitée à donner son avis sur l'agencement des cabines (revêtement, couleur, place laissée aux vélos et à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite) et l'aménagement des espaces publics autour des gares (et notamment leur interconnexion avec les autres modes de transports).

Modélisation de la gare de la Fontaine-La Poya - Grenoble Alpes Métropole

Des registres ouverts en mairie et au SMMAG

Pendant cette phase de concertation de deux mois, les habitants peuvent donner leur avis par écrit dans des registres papier ouverts dans les mairies de Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, mais aussi au siège du SMMAG, le syndicat des mobilités de l'agglomération grenobloise rue Malakoff à Grenoble. Ils peuvent aussi écrire au président Sylvain Laval, ou encore aller sur la plate-forme participative du SMMAG.

Modélisation insertion dans la Presqu'ile scientifique - Grenoble Alpes Métropole

Cette concertation n'est pas une enquête publique

Cette concertation précède l'enquête publique prévue au printemps 2022 et qui doit évaluer l'utilité d'un transport par câble. Un commissaire enquêteur sera désigné pour rendre un avis sur la globalité du projet après consultation des élus, des acteurs du territoire, des habitants et futurs usagers. S'il rend un avis favorable, les travaux pourront commencer à l'automne pour une mise en service fin 2024.

Un téléphérique urbain qui sera réalisé par le constructeur grenoblois POMA

Estimé à 65 millions d'euros hors taxe, il sera construit par l'entreprise grenobloise POMA, leader mondial des remontées mécaniques qui a déjà réalisé des téléphériques urbains, notamment à New York et Medellin.

Modélisation place de la Résistance - Grenoble Alpes Métropole

La présentation sur le site du SMMAG permet d'en savoir plus sur son futur tracé, son calendrier, sa capacité et les fréquences de ses cabines : il pourra transporter dans un premier temps 600 personnes à l'heure (1500 à terme), à la vitesse moyenne de 20 km/h, avec une fréquence d'environ 1 cabine toutes les minutes (30 seconde à terme) et comptera 2 stations intermédiaires (4 à terme).

Pour l'ADTC, ce projet n'est pas prioritaire

L'ADTC, l'association de promotion des transports alternatifs à la voiture, a déjà fait connaître sa position sur ce projet de transport par câble. Par la voix de son président grenoblois Emmanuel Colin de Verdière, elle estime qu'il n'est pas prioritaire :

"La fréquentation prévue est faible, on prévoit à peine 4600 personnes/jour à l'ouverture, même pas 8000 dans 10 ou 15 ans. Il y a des projets bien plus prioritaires comme le prolongement de la ligne A de tram sur 2.5 km de Fontaine à Sassenage. Il manque aussi des passerelles piétons-vélos sur l'Isère et le Drac entre Fontaine et la presqu'île, entre l'Esplanade et le quartier Jean-Macé, des passerelles qui pourraient faciliter les déplacements à vélo et à pied et qui pourraient remplacer utilement le Métrocâble".