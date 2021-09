20 ans de la catastrophe AZF : émission spéciale sur France Bleu Occitanie

Si les 20 ans de la catastrophe AZF ne vont pas prendre une forme très particulière cette année dans le déroulement des commémorations, ils vont prendre une ampleur nationale, tous les médias vont en parler. Un chiffre "rond", ça ne change en apparence pas grand chose, mais le fait est que les objectifs de la France seront tournés vers le site aux bords de la Garonne. au Sud de Toulouse. France Bleu Occitanie, comme elle l'a fait pour le podcast événement "Mon AZF : histoires de Toulousains", mobilise toutes ses équipes pour vous proposer une émission spéciale dès le début de la matinale à 6 heures de matin, jusqu'à au midi. Dans l'émission Ma France, avec Wendy Bouchard à 13 heures, nous reviendrons aussi largement sur cet anniversaire en compagnie de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'environnement.

Au plus près de ces commémorations et des Toulousains

Dès 6 heures dans la matinale, nos reporters seront sur le site AZF, près du cratère et du Mémorial pour raconter l'histoire de l'ONIA et de cette terrible explosion qui a fait plus de 31 morts, 2 000 blessés hospitalisés le jour des faits, au total 8 000 personnes touchées physiquement. Ils seront aussi dans la ville de Toulouse, dans les cafés les métros, pour donner la parole aux Toulousains qui se souviendront de leur 21 septembre 2001.

Dans le même esprit que pour notre podcast événement "Mon AZF : histoires de Toulousains", nous entendrons les témoignages de anonymes, de ceux qui n'ont jamais ou rarement donné leur vécu de la catastrophe. Vous pouvez ainsi nous appeler toute la journée au 05 34 43 31 31 pour nous parler de votre expérience.

Entre 9h et 12h, place aux commémorations. Nous vous ferons vivre en direct les cérémonie, au rond point du 21 septembre (sinistrés) devant la stèle (salariés) et enfin à 10h17 devant le Mémorial AZF. Vingt ans plus tard tout juste, les sirènes des casernes de Toulouse résonneront, avant que les 31 noms des victimes décédés - 21 salariés et 10 personnes extérieures à AZF- soient lus. Une minute de silence sera ensuite respectée avant le dépôt des gerbes. Les élus, dont le maire Jean-Luc Moudenc, et la présidente de région Carole Delga s'exprimeront à notre micro avec les représentants du quartier Croix-de-Pierre-Route d'Espagne.

La nouveauté de ce vingtième anniversaire : le parcours mémoriel

La cérémonie officielle se terminera par une visite de la nouvelle exposition mémorielle installée près du Mémorial. Sur les neuf pupitres qui ont été installés ces derniers jours, le visiteur pourra découvrir les trois phases importantes du site toulousain : l'histoire de l'ONIA, l'explosion du 21 septembre, et le site depuis l'explosion.

Aujourd'hui, il ne reste plus que le cratère, quelques vestiges des tuyaux de l'industrie chiminique toulousaine, et deux bâtiments à l'entrée du site. La zone AZF a été complètement transformée avec l'arrivée de l'Oncopole (centre de recherches et de traitement sur le cancer), d'autres sites médicaux, et bientôt du Téléo. Le téléphérique urbain qui sera inauguré fin 2021 ou début 2022 marquera un nouveau changement pour le quartiers Croix-de-Pierre Route d'Espagne.