20 propositions pour la mobilité de demain à Metz Métropole : "non, ce n'est pas utopiste"

Une troisième ligne de Mettis, des feux rouges synchronisés ou encore des protections phoniques le long de l'A31. Voilà quelques unes des 20 propositions soumises aux candidats aux municipales de Metz et de la métropole par un collectif d'associations locales - Agirr, membre de la Fnaut, Metz à Vélo et APF France Handicap. Des propositions "pour inventer la mobilité de demain" que ces associations élaborent depuis de longs mois.

On peut changer les choses, il faut le vouloir, simplement."

Gabriel Humbert, le président d'Agirr, se défend d'ailleurs d'être un utopiste : "Ce sont des propositions argumentées, le document fait onze pages, et surtout, c'est possible. On peut changer les choses, il faut le vouloir, simplement". Pourtant, certaines propositions sont très ambitieuses.

Une couverture de l'A31 pour permettre "un Metz réunifié, apaisé"

"Couvrir l'A31 entre le pont de Fer et le pont Faidherbe pour reconnecter les quartiers entre eux", par exemple. "C'est une proposition qui peut paraître très folle, admet Gabriel Humbert, mais ce n'est pas habituel d'avoir une autoroute en plein centre-ville. Les gens qui habitent à côté et qui subissent les nuisances tous les jours peuvent le dire. Cela crée aussi des ghettos. Cette couverture permettrait un Metz réunifié, apaisé." La proposition a été chiffrée à 35 millions d'euros : "Si c'est uniquement fait au niveau de la métropole, c'est très cher. Mais si c'est au niveau du projet A31bis, ça l'est beaucoup moins."

Moins de stationnement en surface, des parkings souterrains moins chers

Autres propositions : stopper le stationnement sur les trottoirs ou piétonniser la Fournirue et la rue des Jardins à Metz. Et Gabriel Humbert n'a pas peur de se faire des ennemis chez les clients et les commerçants, qui sont déjà vent debout contre le manque de stationnement en centre-ville : "on a des parkings en ouvrage qui sont très importants à Metz, il faut qu'ils soient moins chers, et moins cher que les parkings sur les trottoirs qui nuisent à la vie sur l'espace public".

On demande qu'en cinq ans, tous les axes principaux de l'agglomération messine soient aménagés pour les vélos."

Le collectif souhaite également mettre le paquet sur le vélo. Gabriel Humbert l'admet, trop de cyclistes se retrouvent sur le trottoir, et ont besoin d'être éduqués. "Mais le problème, c'est que rien n'est fait pour le vélo. Les gens ont peur d'aller sur la route, parce qu'ils sont en confrontation avec les voitures. On demande qu'en cinq ans, tous les axes principaux de l'agglomération messine soient aménagés pour les vélos."

Transports en commun : renforcement de l'offre plutôt que gratuité

Sur les transports en commun, on retrouve dans les propositions, un cadencement des bus à dix minutes, une troisième ligne de Mettis ou encore la synchronisation des feux, mais pas la gratuité, une idée qui revient souvent : "c'est plutôt l'offre de service que la gratuité qui fait l'attractivité. Aujourd'hui, les transports sont peu chers par rapport à la voiture. L'offre, en revanche, n'est pas suffisante à Metz : il faut la renforcer."