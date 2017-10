200 motards manifestent à Nancy contre les restrictions de circulation antipollution

Environ 200 motards ont défilé dans le Grand Nancy à l'appel de la fédération française des motards en colère. La FFMC de Meurthe-et-Moselle craint l'instauration d'interdiction de circulation en centre-ville pour les motos les plus anciennes dans les années à venir.

Ils étaient environ 200 à manifester sous la pluie ce samedi 21 octobre à Nancy contre les mesures de restriction de circulation antipollution. La fédération départementale des motards en colère de Meurthe-et-Moselle craint l'instauration, dans le Grand Nancy par exemple, d'une circulation différenciée en fonction de l'ancienneté des véhicules comme c'est déjà le cas à Paris. Ainsi, dans la capitale, les motos d'avant 2000 sont interdites du lundi au vendredi en journée. En 2020, ce seront les motos d'avant 2015. C'est contre l'élargissement de ce genre de mesures que les motards de Meurthe-et-Moselle ont défilé.

"On pollue moins"

Pour Bernard Waltz, coordinateur de la FFMC 54, la moto ne pose pas un problème sérieux de pollution. Ce serait même le contraire pour lui :

Ca pollue moins car la moto n'est pas à l'arrêt dans les bouchons, elle met deux à trois fois moins de temps pour faire le même trajet qu'une automobile. Il est évident que la pollution globale émise est moindre [...] Là où vous mettez une voiture à stationner, vous mettez quatre motos. De plus, une moto pèse cinq à six fois moins lourd qu'une voiture, ça abîme nettement moins les routes et refaire les routes est une activité extrêmement polluante."

Pour l'heure, la FFMC 54 n'a pas d'informations sur une mise en place à court terme d'une interdiction de circulation dans le Grand Nancy aux véhicules les plus polluants. Mais il s'agissait d'ores et déjà de montrer les dents et de prévenir aussi les automobilistes en possession de voitures anciennes qu'ils seraient eux aussi touchés par ce type de décision.