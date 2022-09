Les opposants au Lyon-Turin : "les conséquences sur les ressources en eau sont déjà irréversibles"

Contre le projet de ligne TGV Lyon-Turin, plus de 200 personnes se sont réunies ce dimanche sur les hauteurs de Modane, à Villarodin-Bourget. Elles dénoncent notamment l'assèchement des ressources en eau de la Maurienne suite au chantier.

Plus de 200 personnes étaient rassemblées ce dimanche 4 septembre au rocher des amoureux à Villarodin-Bourget.

La protestation ne faiblit pas contre le projet Lyon-Turin. Les opposants à la future ligne TGV se sont rassemblés ce dimanche 4 septembre. Ils dénoncent notamment l'assèchement des sources des communes avoisinant le chantier.

Le rendez-vous était donné à 10h30 devant le rocher des amoureux, à l'entrée de Villarodin-Bourget. L'occasion pour les protestataires de déployer une grande banderole sur l'une des parois du rocher. On peut y lire "Ensemble. Insieme (la traduction italienne). NO TAV".

Les manifestants étaient ensuite invités à se rendre sur un point haut de la commune pour apercevoir les travaux en cours. Pour Philippe Delhomme, co-président de Vivre et Agir en Maurienne, il était important de visualiser les dégâts, selon lui, engendrés par le chantier. "Quand on creuse des galeries de reconnaissance pour un futur tunnel, les dégâts sont déjà énormes sur l'eau parce qu'il y a des tarissements ou bien des baisses de débits dans de nombreuses communes", développe-t-il.

Pour Philippe Delhomme, co-président de l'association Vire et Agir en Maurienne, les conséquences sur l'eau du chantier Lyon-Turin sont déjà énormes. Copier

La fontaine du village ne coule plus

Villarodin-Bourget est une des communes concernées par ce tarissement des sources. En 2003, soit un an après le début du chantier de Lyon-Turin, la fontaine du village ne coule plus. "On a été pris au piège parce qu'il nous fallait de l'eau, se souvient Maryline Duval, présidente de l'Association foncière pastorale de la commune, il y avait alors deux alternatives, soit récupérer de l'eau qui sortait en bas soit aller faire un captage en haut dans la montagne".

La municipalité de Villarodin-Bourget choisit cette deuxième option et une ligne est tirée du col de la Masse pour continuer à approvisionner la commune en eau.

Un rassemblement français, italien et européen

De nombreuses personnalités politiques ont fait le déplacement : Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat. Jean-François Coulomme, député de la Savoie. Ou encore, Gwendoline Delbos Corfield, eurodéputée écologiste.

Le Lyon-Turin est un tunnel ferroviaire de 57,5 km. Son chantier est en cours sous les Alpes entre la vallée de la Maurienne (Savoie) et le Piémont, côté italien. Une vingtaine de TGV et quelque 160 trains de marchandises doivent l'emprunter à l'horizon 2030.