2019 : année exceptionnelle pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Bordeaux, France

Avant même la publication des bilans fin décembre, l'année 2019 restera comme une année exceptionnelle pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une année marquée par une croissance de 12% et la barre des 7 millions de voyageurs franchie. Mais avec désormais de nouvelles contraintes en matière de respect de l'environnement et des critiques de plus en plus nourries.

Un développement calqué sur celui des low-costs

La principale raison du succès de l'aéroport bordelais, c'est le développement très important en 2019 des low costs. Au printemps dernier, Ryanair annonçait l’implantation d'une base avec 38 destinations au total, Volotéa a depuis elle aussi annoncé de nouvelles lignes et plus récemment, Easyjet a renforcé sa présence à Bordeaux avec l'installation d'un 5ème avion et l'ouverture de 4 nouvelles lignes. Au total, ce sont plus de 7 millions de voyageurs qui seront passés d'ici fin décembre par l'aéroport de Bordeaux.

Un plan d'orientation stratégique en discussion

Un développement exponentiel qui inquiète beaucoup cependant depuis quelques mois les riverains et les associations écologistes. Afin de tenter de calmer ces craintes, un plan d'orientation stratégique est en train d'être discuté en ce moment par l'Etat et les collectivités, actionnaires de l'aéroport. L'un des enjeux de ce plan sera de trouver le moyen de combiner le développement de l'aéroport avec la prise en compte désormais incontournable, des enjeux liés au réchauffement climatique. "Nous avons les moyens non pas de les annuler mais de les limiter au maximum" assure Pascal Personne, le directeur de l'aéroport bordelais. La limitation de l'étalement foncier fait aussi partie des enjeux de développement de l'aéroport, avec notamment la création de parkings silos.