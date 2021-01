2021 partie pour ressembler à 2020 pour les usagers du Paris - Clermont

C'est le premier très gros retard de l'année. Le dernier train de la journée entre Paris et Clermont de ce lundi est arrivé avec 5H40 de retard.

Ils ont pu découvrir de Montargis by night. Les voyageurs du train 5953 sont partis, normalement, de la gare de Paris Bercy à 18H57. Avant de vivre un des grands classiques de cette ligne: une locomotive qui tombe en panne après environ une heure de trajet et un arrêt en pleine ligne. Le train a stationné de longues heures en gare de Montargis, avant d'être dépanné par la locomotive du Paris - Nevers qui circulait juste derrière. Mais cela ne se fait pas en quelques minutes, les procédures de sécurité sont complexes il faut transborder des voyageurs d'un train à l'autre, etc...

Conséquence, le 5983 a pu repartir seulement vers une heure du matin. Toujours pour des raisons de sécurité, il roulait à une vitesse légèrement réduite, ce qui a augmenté le retard déjà conséquent. Les 5 heures de retard à Nevers sont devenus 5H20 à Vichy et 5H40 en gare de Clermont où le train est arrivé à 4H08 (au lieu de 22H28). Plus de 9 heures de voyage pour ce train, ce n'est pas le record de la ligne mais cela fait beaucoup.

Une panne de locomotive et un retard qui s'accumule, un classique du Clermont - Paris - Site Infolignes SNCF

Et surtout, cela démontre que rien ne change sur le Paris - Clermont. Les locomotives connaissent toujours de nombreux incidents. Cela reste la principale cause des problèmes que connait cette ligne mais pas la seule. Et il n'y a pas vraiment de raison d'espérer que cela va s'améliorer avant l'arrivée des rames neuves, dans trois ans.

Ce retard en a entraîné un autre ce matin. Le premier train du jour pour Paris est parti à 5H52, avec 20 minutes de retard. Le numéro 5950 réutilise la rame du train d'hier soir, qui n'a pas pu être prête à temps. Ce qui pose la question de l'absence de matériel de réserve en gare de Clermont pour palier ce genre de problème. Les 20 minutes de retard au départ ont pris un peu d'ampleur. La SNCF annonce une arrivée en gare de Bercy à 9H52, avec 55 minutes de retard. Ce qui fait rire jaune Jean-Paul Dufrègne, le député de l'Allier. Il est vrai qu'annoncer à un voyageur que le 5950 est un TGV laisse pantois.