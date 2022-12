2022 en Berry : année galère pour se déplacer

L'année commençait mal pour les usagers de la Polt, la fameuse ligne ferroviaire entre Paris et Toulouse via le Berry. En janvier, la SNCF annonce la suppression d'une liaison. Le comité de défense d'Argenton sur creuse se mobilise, de nouveau. Et il aura l'occasion de le faire, encore et toujours, cette année, jusque ces dernières semaines, pour dénoncer la suppression de certains trains le matin par manque de matériel pour dégivrer les voies, puis pour obtenir des dessertes supplémentaires.

ⓘ Publicité

Toujours sur cette ligne POLT, le trafic a été lourdement perturbé début décembre après le déraillement d'un train de marchandise en gare d'Issoudun. Une enquête est ouverte mais certains pointent du doigt un défaut d'aiguillage qui aurait pu causer l'accident, soulignant qu'il s'agirait alors d'un problème de vétusté.

Pour autant, la SNCF assure investir pour la ligne : plus de deux milliards d'euros d'ici 2026. Le groupe a même présenté les nouvelles rames déployées l'an prochain.

Tandis que des élus montaient au créneau pour réclamer la réouverture de la ligne Tours/Châteauroux et que le président de la région, François Bonneau, opposait une fin de non recevoir à la rallonge de 80 millions d'euros demandée par la SNCF pour faire rouler les TER, en compensation de l'inflation sur les prix de l'énergie.

Les prix à la pompe flambent

Dès janvier, les automobilistes s'inquiètent de la hausse du prix des carburants à la pompe. Avec la guerre en Ukraine, on atteint un paroxysme. Le gouvernement met en place des ristournes et distribuent des chèques carburant. Mais, en octobre, quand Total annonce des bénéfices records, des salariés se mettent en grève, c'est la pénurie dans les stations. Les esprits s'échauffent, même en Berry, et certains en viennent aux mains.

A défaut de train ou de voitures, les berrichons ont pu expérimenter une première mondiale, une navette autonome sur les routes de Brenne. Premier véhicule sans chauffeur à transporter des passagers entre plusieurs villes, au départ de Mezières en Brenne.

Quand on n'a ni train ni pétrole, on a des idées !