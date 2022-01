2022 sur les routes du Nord, attention chantiers !

La DIR Nord gère 342 kilomètres de routes dans le département du Nord et 195 kilomètres de routes dans le Pas-de-Calais. En ce début d'année 2022, elle prévoit différents chantiers destinés à fluidifier le trafic mais aussi à assurer de meilleures conditions de circulation. A l'image de ce qui se fait déjà sur l'A25 depuis 2016 et sur l'A22, la régulation de vitesse va s'inviter prochainement sur l'A1, avant la sortie Seclin dans le seul sens Paris-Lille. La circulation est particulièrement dense dans ce secteur. Des panneaux lumineux vont donc être installés pour indiquer aux automobilistes la vitesse maximale à ne pas dépasser. Pour Xavier Delebarre, le directeur de la DIR Nord, "cela fonctionne plutôt bien mais ça ne réduit pas à néant un bouchon. Cela peut au moins retarder l'arrivée dans les bouchons et cela peut accélérer le retour à la normale." La régulation de vitesse sur l'A1 devrait être opérationnelle à la fin du printemps. Sur ce même axe, la DIR va tester cette année une voie de covoiturage. La voie la plus à gauche sera alors réservée aux véhicules transportant plus de deux personnes. Un panneau en losange, assez mal connu des automobilistes, indiquera cette voie réservée. Il s'agit d'un test qui pourrait s'étendre à une plus grande partie de l'A1 en cas d'effets positifs sur la circulation.

Des chaussées à réparer

D'autres chantiers sont en vue avec des réfections de chaussées sur des secteurs assez longs. Xavier Delebarre indique que les moyens budgétaires ont "significativement" augmenté, ce qui permet de rénover des sections de plus de cinq kilomètres de routes. Il annonce ainsi des travaux d'ampleur sur l'A23 et l'A2 au niveau de Valenciennes. Dans cette zone, la chaussée est en fin de cycle. Elle est à refaire tous les 15 à 20 ans selon l'intensité du trafic. A bout de souffle aussi, le tronc commun au sud de Lille, là où convergent notamment l'A1 et l'A22. Le revêtement date des années 2005 -2010. Il va falloir le refaire et c'est un chantier très compliqué qui s'annonce. Les services de la DIR travaillent déjà sur ce dossier très complexe, qui se fera vraisemblablement en période estivale. "Il s'agit avant tout, explique le directeur de la DIR, de préserver des conditions de circulation à peu près acceptables pendant le chantier."