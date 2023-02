"2023 ne sera pas simple pour la circulation" à Nancy : le point sur les gros chantiers à venir

Patrick Hatzig, vice-président de la métropole aux transports et à la mobilité le confie : "2023 ne sera pas simple pour la circulation à Nancy". Après le temps de la réflexion, "2023 ouvre le temps où les chantiers vont s'installer et vont produire un certains nombres de désagréments pour les habitants, mais c'est un passage obligé", explique l'élu. La liste des travaux à mener est en effet importante sur les deux années qui s'ouvrent, et la métropole assure qu'elle veut "limiter les désagréments".

"On a beaucoup de réalisations à concrétiser sur la métropole, la Ligne 1, le chauffage urbain, la piétonnisation du centre-ville, mais aussi un retard dans l'entretien des voiries", détaille-t-il, avec l'objectif de ramener de "nouvelles formes de mobilité" et de la "végétalisation". La métropole assure aussi qu'elle mènera d'importants travaux d'entretien de la voirie, avec une enveloppe qui s'élève à 56 millions d'euros pour la période 2022-2026.

Toutes ces informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de la métropole .

Raccordement de la gare au chauffage urbain

Depuis lundi 13 février, les travaux de raccordement de la gare de Nancy au réseau de chauffage urbain ont démarré et doit se terminer avant la rentrée des vacances de février. La voie qui longe la tour Thiers puis la voie qui longe la cour de la gare seront successivement fermées. L'accès au parking Thiers sera maintenu le temps de tous les travaux. L'arrêt de bus Thiers est reporté plus loin dans la rue pour limiter les embouteillages. L'accès piéton à la gare sera lui aussi maintenu.

Aménagements du Ghetto de Varsovie

A partir du 20 février et jusqu'en septembre, des travaux d'aménagement auront lieu boulevard de l'insurrection du Ghetto de Varsovie, proche de la gare. La voie de bus qui longe le boulevard sera neutralisé le temps du chantier. Ainsi, la voie réservée aux automobilistes sera supprimée pour permettre la circulation des nombreuses lignes de bus. Les voitures emprunteront une déviation par la rue Charles III, la rue des Quatre églises et l'avenue du Général Leclerc.

Travaux de voiries avenue de la Libération

Autre très gros chantier prévu à partir du 20 février : des aménagements de voirie avenue de la Libération, suite au remplacement de la conduite d'eau potable. Une piste cyclable doit notamment être installée. L'avenue sera à sens unique, dans le sens montant, entre la place Godefroy de Bouillon et la rue de Verdun. Une déviation sera mise en place pour contourner ce sens interdit et le stationnement sera interdit dans plusieurs secteurs. Ces travaux doivent durer jusqu'au 24 avril au moins.

Aménagements autour de Nancy-Thermal

Le 2 mars, la circulation sera quasiment impossible autour de Nancy-Thermal. Un nouveau revêtement doit être posé ce jour sur l'avenue du Maréchal Juin, entre la rue du Sergent Blandan et la rue des Frères Voirin. La rue du Sergent Blandan sera notamment fermée à la circulation. Ensuite, à partir du 6 mars, les travaux se poursuivront pour finaliser l'installation de la bande cyclable sur l'avenue du Maréchal Juin. Elle sera donc fermée entre la rue du Général Fabvier et la rue des Frères Voirin.

Dans le même quartier, des travaux seront menés à partir du 10 mars sur la placette Boffrand, à l'entrée du parc Sainte-Marie. Les places de stationnement seront supprimées "pour redonner au lieu sa fonction première" dit la Métropole, à savoir une entrée de parc digne de ce nom.

Travaux pour le bus de remplacement

La ligne 1 du tram s'arrêtera de circuler le 12 mars. A partir du 13 mars, un bus de remplacement circulera, et cela nécessite des travaux, notamment à Essey-lès-Nancy. Jusqu'à cette date, des chantiers de voirie sont en cours dans plusieurs secteurs, ainsi que l'installation de quai de bus provisoire sur tout le long du parcours.

La Ligne 1 et la piétonnisation du centre-ville

Les deux autres gros dossiers de l'année sont le remplacement de la Ligne 1 du tram par un trolley et la piétonnisation du centre-ville. A partir de mi-mars, la métropole mènera les premiers travaux préparatoires sur la Ligne 1, avec le démontage du mobilier urbain ou le retrait de câble. Les gros travaux commenceront au mois de juin. La métropole finalise en ce moment les appels d'offre et les calendriers de chantier.

Les travaux de piétonnisation du centre-ville, eux, devraient débuter au mois d'avril, et dureront six mois. Ils seront réalisés en différents tronçons. Ce projet de piétonnisation concerne les rues Gambetta, du Pont-Mouja, des Dominicains et Saint-Nicolas (partie basse). Ils seront réalisés avec des pavés venus de carrières vosgiennes.