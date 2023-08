23.000 enfants vont prendre les transports scolaires Aléop cette année en Sarthe

La rentrée dans les transports scolaires assurée et financée par le conseil régional des Pays de la Loire nécessite une grosse organisation. Les premières inscriptions se font dès le mois de juin et mi-juillet, il y a déjà plus de 90% des inscrits pour la rentrée. Il y a treize agents au Mans pour répondre aux questions des familles et trois personnes en renfort pour l'été.

ⓘ Publicité

Les personnels d'Aléop travaillent avec un logiciel pour aménager les circuits, répartir les bus et les horaires de passages aus 2311 arrêts. Il y a entre 20 et 60 enfants dans les 481 cars qui vont desservir l'ensemble de la Sarthe. Le temps de parcours maximum ne doit pas dépasser 45 minutes.

Les 23.000 sarthois de la primaire au lycée doivent mettre un giler vert fluo pour être bien visible et attacher leur ceinture. Ces gilets sont distribués dans les établissements à chaque rentrée. Et pour ne pas se tromper de bus, il y a le numéro de ligne indiqué devant chaque véhicule.

Le nombre d'inscriptions est stable malgré une forte augmentation des tarifs : 150 euros par an contre 110 l'année denrière. La région rappelle que le coût est de 160 millions d'euros.

Et après une grosse pénurie de conducteurs, l'année dernière, la région a recruté 200 chauffeurs. En Sarthe, il y a près de 500 conducteurs qui travaillent pour sept entreprises de transport.