24 heures du Mans : comment circuler autour du circuit et accéder à la course

C'est l'une des particularités du circuit des 24 heures du Mans : il emprunte des axes habituellement ouverts à la circulation grand public . Cette édition du centenaire se déroulant à guichet fermé pendant le week-end de la course, l'affluence va encore plus charger la circulation que d'ordinaire autour et à destination du circuit puisque 300 000 spectateurs sont attendus. Le plan de circulation modifié est valable le dimanche 4 juin pour la journée test (3h30-20h30) ainsi que sans interruption du mercredi 7 juin à 3h30 jusqu'au dimanche 11 juin vers 18h.

Quelles sont les routes fermées ?

Quatre portions de départementale sont fermées en configuration "grand circuit" :

La RD 338 (Mulsanne - Le Mans) entre le giratoire du Tertre Rouge au Mans et celui de Mulsanne (Golf)

La RD 140 (Mulsanne - Arnage) entre le giratoire de Mulsanne et le giratoire du virage d’Arnage

La RD 139 (Moncé-en-Belin - Le Mans) entre le virage d’Arnage et le virage Porsche (raccordement circuit)

La RD 92 (Arnage - Ruaudin) traversante, au niveau de la ligne droite des Hunaudières

Entre les essais et la course, ces axes ne rouvrent pas, il faut donc anticiper pour les Sarthois qui empruntent ces routes habituellement pour se rendre au travail ou à l'école ; attention en particulier à ne pas se laisser surprendre le vendredi 9 juin. La Zone d’Activités du Cormier à Mulsanne reste accessible à certains horaires pour permettre notamment les livraisons des commerces.

Quelles sont les itinéraires à suivre ?

Pour accéder au Mans en arrivant du sud, il est recommandé de prendre la route du Lude (RD307) puis Arnage ou la route de Parigné (RD304). La RD140 bis à Arnage ne sera accessible qu'aux riverains et aux secours les soirs d'essais (mercredi 7 et jeudi 8 juin) de 18h à minuit, ainsi que pendant le week-end de la course du samedi 10 juin à 8h au dimanche 11 juin à 19h. Des déviations seront mises en place.

Cliquez sur ce lien pour accéder au plan de circulation "grand circuit" .

Comment venir sur le circuit ?

Les 24 heures du Mans ont beau être la grande fête de l'automobile, l'organisateur de la course lui-même recommande d'éviter au maximum de prendre la voiture pour accéder au site, ou au moins de privilégier le covoiturage et les parkings-relais. Le meilleur moyen de se rendre sur le circuit reste le tramway, dont le service est nettement renforcé et qui circule toute la nuit du samedi au dimanche. Une fois au terminus Antarès de la ligne T1, l'entrée "est" est toute proche.

Le samedi 10 juin, les spectateurs qui se rendent quand même en voiture sur le circuit devront se mettre en route le plus tôt possible s'ils ne veulent pas risquer de rater le départ de la course donné à 16h. L'Automobile club de l'ouest a conclu un partenariat avec Waze, des itinéraires dédiés à chaque lieu de stationnement autorisé sont prévus.