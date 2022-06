24 heures du Mans : des routes fermées dès ce mercredi, comment bien circuler près du circuit

Dès 3h30 ce mercredi 8 juin, Le Mans passe en mode circuit pour les 24 heures, avec des portions de routes départementales fermées sans interruption jusqu'à l'arrivée de la course ce dimanche. France Bleu Maine vous explique comment bien circuler et éviter les bouchons.

C'est la particularité du circuit des 24 heures du Mans : il emprunte des routes habituellement ouvertes à la circulation. Pour l'édition 2022 de la plus grande course d'endurance automobile au monde, le plan de circulation est donc adapté dès ce mercredi 8 juin à 3h30 du matin, avec plusieurs portions de routes départementales fermées.

Le "mode circuit" reste activé sans interruption jusqu'à l'arrivée de la course dimanche, ces départementales ne rouvrent donc pas entre les essais et le départ. Autrement dit, il peut y avoir des bouchons sur la route du travail ou de l'école. Il est donc conseillé de partir plus tôt qu’à l’habitude et d’éviter les abords du Circuit (RD139, Virage d’Arnage, Mulsanne).

Quelles sont les routes fermées de mercredi à dimanche ?

La RD 338 (Mulsanne - Le Mans) entre le giratoire du Tertre Rouge au Mans et celui de Mulsanne (Golf)

La RD 140 (Mulsanne - Arnage) entre le giratoire de Mulsanne et le giratoire du virage d’Arnage

La RD 139 (Moncé-en-Belin - Le Mans) entre le virage d’Arnage et le virage Porsche (raccordement circuit)

La RD92 (Arnage - Ruaudin) traversante, au niveau de la ligne droite des Hunaudières

Pour accéder au Mans, il est conseillé d'emprunter la RD307 (route du Lude) et Arnage, ou la RD304 (route de Parigné).

Comment éviter les bouchons samedi avant le départ

Après deux éditions marquées par la crise sanitaire, les 24 heures du Mans 2022 vont retrouver leur public à plein, sans jauge, et donc les habituels embouteillages du samedi avant le départ de la course. Le Département de la Sarthe donne plusieurs conseils pour éviter au maximum les bouchons :

Partir suffisamment tôt

Privilégier le Tram plutôt que la voiture : la Setram met en place un dispositif spécifique avec des horaires allongés pour les essais et pour la course. Pour le week-end de la course, le tram circule toute la nuit de samedi à dimanche.

pour les essais et pour la course. Pour le week-end de la course, le tram circule toute la nuit de samedi à dimanche. En voiture, arriver par le sud du Mans : Il est conseillé aux Sarthois d’emprunter la déviation Sud Est du Mans (RD323 ou Voie de la Liberté) dans le sens Angers/Paris et d’éviter de la prendre dans le sens Paris/Angers. Les Manceaux peuvent ainsi emprunter le Boulevard Lefaucheux (ZI Sud) puis reprendre la déviation sud Est par le giratoire d’Arnage (de la Sorcière – Super U).

Où stationner et comment accéder au site

Les parkings gratuits Bleu et Raineries (aérodrome) sont accessibles dès le mercredi 8 juin au matin. Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au parking Chinetti (le plus proche de l'entrée Nord du circuit) et bénéficier d'un accompagnement par l'association LADAPT.

La porte Nord du circuit (Musée des 24 Heures) est cette année 100% piétonne. Pour les visiteurs qui viennent en tramway, attention, la porte Tertre Rouge ne sera accessible qu'aux véhicules. Les spectateurs piétons sont ainsi invités à se rendre à la porte Est, en tramway ou à pied.