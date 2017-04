24 heures du Mans : pas de tram cette année pendant la parade des pilotes entre la Préfecture et les Jacobins

Seule la ligne T2 (Espal-Bellevue) est concernée, et seulement en partie. Le tramway circulera normalement sur la ligne T1.

Depuis la mise en service de la deuxième ligne de tramway du Mans, les rames continuaient de circuler sur l'ensemble de la ligne T2 pendant la grande parade des pilotes qui lance les festivités du week-end des 24 heures du Mans. Mais pour cette édition 2017, le service sera interrompu sur le tronçon qui coupe le parcours du défilé.

Dans le contexte du plan Vigipirate, les modalités de sécurisation de la parade sont devenues difficilement conciliables avec le maintien du service de tram sur l'ensemble de la ligne T2. Les voyageurs pourront quand même circuler entre Bellevue et les Jacobins, d'une part, et l'Espal et la Préfecture, d'autre part. Sur la ligne T1, qui passe par la place de la République, il n'y a pas de conséquence, le trafic reste normal.