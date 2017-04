24 Heures motos: attention à la circulation ce weekend

Attention si vous prenez la voiture ce weekend au Mans. La circulation est perturbée à cause des 24 heures motos. A partir de 8 heures vendredi 14 avril et jusqu'à 18 heures, dimanche 16 avril, certaines routes vont être fermées. La vitesse sera limitée sur d'autres axes.

Les 24 heures motos perturbent la circulation aux abords du Mans ce weekend. A partir de 8 heures vendredi 14 avril et jusqu'à 18 heures dimanche 16 avril, certains itinéraires seront inaccessibles.

La départementale qui passe devant le musée des 24 heures est barrée

Attention! Pendant les 24 heures motos la RD139 sera privatisée. Pas la peine de passer par là en voiture - Camille André

Le boulevard des Italiens (RD139), qui passe notamment devant le musée des 24 heures est privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs. La route sera coupée à partir de la rue du panorama, environ 400 mètres avant le musée lorsque l'on vient du Mans, et jusqu'au giratoire du Fresne, carrefour avec la route de Ruaudin (RD92). Une déviation va être mise en place pour les automobilistes qui circulent de Laigné-en-Belin, vers Le Mans.

Une partie de la RD92 transformée en route à sens unique

La route Arnage-Ruaudin sera exceptionnellement en sens unique. La déviation contournera le golf des 24 heures. - Camille André

Une portion de la départementale 92, qui relie Arnage et Ruaudin, sera exceptionnellement en sens unique et limitée à 70km/h. Les automobilistes qui roulent en direction de Ruaudin devront suivre une déviation qui passera par les axes RD139, RD140 et RD140TER. Ils contourneront donc le golf des 24 heures pour aller vers l'est.

Des limitations à 70km/ heures

La vitesse va être limitée à 70km/heures sur deux autres axes:

Entre l'aérodrome et le Tertre rouge, la rocade sera limitée à 70km/ heures. - Camille André

Il faudra rouler au pas sur la départementale 323 entre l'aérodrome et le Tertre rouge. Par ailleurs, le stationnement est strictement interdit le long de la rocade D323. "Les contrevenants seront systématiquement verbalisés" préviennent les forces de l’ordre.

La ligne droite des Hunaudières sera aussi limitée à 70km/heures. - Camille André

La ligne droite des Hunaudières entre le Tertre rouge et la zone d'activité du Cormier sera également limitée à 70km/heures.

Évitez les abords du circuit en passant par les autoroutes

Les gendarmes de la Sarthe rappellent qu'à l'occasion de cette 40e édition des 24 heures Motos la circulation pourrait ponctuellement être compliquée aux abords du circuit. Les forces de l'ordre conseillent d'éviter la zone en contournant l'agglomération par le biais des autoroutes. Les routes départementales 338 (Le Mans / Tours), 323 (Angers / Le Mans / Paris), 357 (Le Mans / Orléans), D314 (Rocade Est du Mans), risquent d'être particulièrement saturées.

Match de foot : les accès au MMArena sont modifiés

Si vous comptiez assister au match du Mans FC face à Evreux, prévu samedi à 18 heures au MMArena, méfiez-vous également. L’accès par le Chemin aux Bœufs depuis le Technoparc sera fermé. L’accès par le Chemin aux Bœufs depuis Ruaudin, également. En revanche, l’avenue Antarès, et l’accès par le Chemin aux Bœufs depuis le Tertre rouge seront ouverts. Vous pourrez vous garer à proximité du MMArena sur le parking M1, qui reste en accès libre pour les spectateurs du match .

Le MMArena conseille néanmoins de privilégier les transports en commun: Tramway ( Terminus Ligne 1 / Arrêt Antarès - MMArena) ou lignes de bus 19 / 24 / 27 Arrêt Guetteloup. L’arrêt de bus Antarès – MMArena sera exceptionnellement fermé.