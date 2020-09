243 panneaux 90kmh sont actuellement déployés sur les routes départementales de l'Hérault

243 nouveaux panneaux à 90 vont devoir être installés sur les routes départementales de l'Hérault, concernées par le passage à 90 kmh autorisé par le gouvernement d'Edouard Philippe il y a quelques mois.

Les premiers ont déjà fait leur apparition sur les départementales 13, 612 et 613, sur le secteur de Pézenas, Agde, Bassin de Thau et Sète. Et donc dans la pratique, il est désormais possible d'y circuler à 90 kmh.

Mais sur une vingtaine d'autres tronçons, cela va prendre encore une dizaine de jours.

Le 11 septembre, tout devrait être bouclé. Les panneaux installés, et les radars réglés.

L'opération coûte un peu plus de 93.000 euros au département.

Philippe Vidal, vice président chargé des infrastructures au conseil départemental de l'Hérault, sera notre invité dans France Bleu Hérault matin ce mercredi à 8h moins le quart.

Le calendrier de déploiement des nouveaux panneaux 90 kmh sur les routes concernées:

1er septembre: RD 612 Rocade de Béziers

2 septembre: RD 113 St Martin de Londres - Viols en Laval, RD 909 Hérépian - Rocade Béziers

3 septembre: RD 68 Giratorie RD65 - Giratoire RD986

4 septembre: RD 986 St Bauzille de Putois - St Gély du Fesc, RD 17 Le Triadou - Sauteyrargues, RD 25 St Pierre de la Fage - St Maurice de Navacelle

7 septembre: RD 609 Poujols - Cazouls d'Hérault

8 septembre: RD 9 Le Caylar - St Pierre de la Fage, RD 909a Hérépian - Rocade Béziers, RD 609 Rocade de Béziers - Limite Aude

9 septembre: RD 908 St Pons de Thomières - Hérépian, RD 908 Hérépian - Clermont l'Hérault

10 septembre: RD 32 Viols en Laval - Gignac, RD 64 Villeneuve les Béziers - Béziers Ouest

11 septembre: RD 13 Roujan - Faugères