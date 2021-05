Puy-de-Dôme: 25 kilomètres d'autoroute remis à neuf sur l'A89

Les travaux doivent durer quatre mois. Vinci Autoroute va rénover 25 kilomètres de l'A89 entre l'échangeur de Combronde avec l'A71 et le viaduc de la Sioule.

L'échangeur de l'A89 et l'A71 à Combronde

Les travaux commencent ce mercredi 19 mai. Ils vont d'abord se concentrer sur les neuf kilomètres entre Combronde et l'échangeur de Manzat (n°27). Ce premier chantier doit se terminer pour le 8 juillet et les grandes transhumances estivales. Il doit reprendre du 23 août au 17 septembre sur la partie Manzat - viaduc de la Sioule.

A chaque fois, ce sont les deux sens de circulation qui doivent être remis à neuf, siot cinquante kilomètres de chaussées. La circulation sera maintenue sur une seule file et basculée sur la voie opposée au chantier. Les travaux seront interrompus les week-end et jours fériés pour faciliter la circulation.

La zone de chantier - Vinci Autoroutes

Des travaux qui imposent également la fermeture de l'échangeur de Combronde, à compter de ce 19 mai et jusqu'au 4 juin. L'échangeur de Manzat sera lui aussi coupé ponctuellement. Des déviations seront mises en place, par l'échangeur de Bromont-Lamothe (n°26) et Clermont ou bien entre les échangeurs de Manzat et Riom sur l'A71 (n°13).

Au total, 120.000 tonnes d'enrobé seront utilisés. Un nouvel enrobé en grande partie recyclé, 76% de l'ancien enrobé sera réutilisé pour réaliser la chaussée neuve. L'avancement du chantier et les fermetures peuvent être suivies au quotidien sur le site de Vinci Autoroutes.