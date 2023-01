250 élus franciliens demandent à Elisabeth Borne l'arrêt de la privatisation des bus de la RATP

Un collectif de 250 élus de gauche d'Île-de-France, dont Anne Hidalgo, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, ou Stéphane Troussel, demandent à Elisabeth Borne d'intervenir auprès de Valérie Pécresse pour lui demander le report de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus de la RATP.

Bien que prévu début 2025, les élus estiment que ce processus a déjà un impact sur les difficultés rencontrées actuellement par la RATP.

Le réseau de bus découpé en lots

Le réseau de bus a été découpé en douze secteurs géographiques, des lots, dont les premiers appels d'offres ont été lancés début 2022. Ils doivent tous être attribués au plus tôt début 2024.

Les élus dénoncent "une anxiété légitime" , principalement pour les 14 500 machinistes-receveurs, estimant que "le maintien de la rémunération actuelle des personnes en poste n’est en rien garanti".

Une privatisation prétexte pour les signataires

En résumé, "la mise en concurrence et les conditions de travail actuelles et futures affectent gravement la qualité de service et la sécurité des usagers".

Pour les 250 signataires, la privatisation "pourrait être un prétexte pour un plan social massif qui s’ajouterait à la pénurie structurelle et aurait comme conséquence immédiate une nouvelle baisse de l’offre pour les usagers".

Les usagers ne sont pas des "variables d'ajustement"

Ils précisent enfin que les usagers "comme les salariés des entreprises ne peuvent pas être les variables d’ajustement des bras de fer entre l’Etat, la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités"

Les élus franciliens demandent à être reçus par Elisabeth Borne pour expliquer leur point de vue et lui donnent rendez-vous le 23 janvier, aux assises du financement des transports franciliens.