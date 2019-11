27 ponts dans un état préoccupant dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

L'effondrement d'un pont a fait au moins deux morts en Haute-Garonne ce lundi 18 novembre. France Bleu Azur fait le point sur la sécurité des 2 300 ponts empruntés par les voitures et les poids-lourds dans les Alpes-Maritimes.

27 ponts dangereux

Dans les Alpes Maritimes, 27 ponts sont jugés dangereux par les collectivités. Neuf d'entre-eux sont sous la responsabilité de la métropole niçoise et 18 sous celle du conseil départemental. Tous ces ponts classés en "3U": cela signifie qu'ils sont particulièrement surveillés et nécessitent des travaux. Il s'agit par exemple du pont de la Goura entre Aspremont et Tourette-Levens, limité désormais à 19 tonnes ou encore le pont de Salèse et le pont du Boréon dans la vallée de la Vésubie (eux vont carrément être reconstruits l'année prochaine car leurs poutres sont très abîmées).

Le viaduc de la Voie Mathis en ligne de mire

Il y a aussi des ponts fragiles dans les villes. La métropole de Nice annonce que le viaduc de la Voie Mathis va être entièrement inspecté l'année prochaine car le béton se délite par petits endroits. Pour autant, selon la métropole, il n'y a pas de risque à l'emprunter car il n'est pas classé urgent. Cette inspection se fera en partenariat avec la SNCF car la voie rapide est parcourue par les voies ferrées.

Des inspections tous les 1 ou 3 ans

La métropole de Nice dit assurer une surveillance continue de ses ponts avec des patrouilles et des inspections approfondies tous les un ou trois ans selon les besoins. La métropole consacre 70 millions d'euros à l'entretien de ses ponts.