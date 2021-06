28.000 voyageurs quotidiens attendus sur la ligne T2 du Tram'bus de Nîmes d'ici 2022

Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes Métropole, délégué aux mobilités et infrastructures de transport invité du 7h50 de France Bleu Gard Lozère

La seconde tranche des travaux de la ligne de Tram’bus T2 a débuté !

Jusqu’à fin 2022, le chantier se déroulera progressivement de la gare de Nîmes-centre au quartier Chemin-Bas d’Avignon à partir du 9 juin, puis de Pont-de-Justice à Paloma à partir de septembre /octobre. Afin d’accompagner au mieux les usagers, Nîmes Métropole met en place des outils de communication de proximité.

Depuis le 23 mai, les travaux préparatoires de prolongement de la ligne de Tram’bus T2, deuxième axe majeur de transport de l’Agglomération, ont commencé sur le secteur Talabot, à Nîmes. Les travaux d’infrastructure démarreront sur le boulevard Talabot le 9 juin. Le point de départ d’un vaste projet de transport qui reliera au centre-ville les quartiers prioritaires de Pissevin-Valdegour, Chemin-Bas d’Avignon et Mas de Mingue, dont la totalité des voiries et trottoirs sur le tracé de la ligne seront rénovés.

« La ligne T2 est d’une importance stratégique : le tram’bus est un moyen de transport écologique, rapide et fiable. Il répond de manière moderne et durable aux défis d’une mobilité urbaine de plus en plus saturée », comme le souligne Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes Métropole, délégué aux mobilités et infrastructures de transports.

Objectif du projet Tram’bus T2 Diagonal

Être un véritable moteur de la requalification urbaine, sans oublier d’ouvrir le cœur de l’Agglomération aux communes situées à sa périphérie. Fin 2022, T2 permettra ainsi de desservir les zones les plus denses de l’Agglo et facilitera l’accès vers les pôles d’emplois et les équipements publics.

D’ici là et durant toute la période de réalisation, même si elles seront systématiquement maintenues afin de réduire le plus possible les nuisances, les circulations seront plus contraintes pour permettre le déroulement du chantier. Quand auront lieu les travaux dans mon quartier ? Où vais-je pouvoir me garer ? Comment me faire indemniser en tant que commerçant impacté ?

Comme pour la première phase de travaux, qui s’est déroulée du CHU Carémeau à la gare Nîmes-centre, chacun pourra s’informer et s’exprimer tandis que Nîmes Métropole met à disposition des habitants divers outils de communication :

- Une charte graphique bien identifiable (la même que celle utilisée pour la 1ère phase des travaux) ;

- Une signalétique de chantier et de jalonnement sur sites (panneaux, palissades) ;

- Des flyers « Infos Travaux » par secteur, distribués aux riverains et aux comités de quartier ;

- Des communiqués de presse & Infos Travaux réguliers envoyés aux médias, et publiés sur les réseaux sociaux de l’Agglo ;

- Des médiateurs sur le terrain et une référente Agglo dédiée au chantier ;

- Un guide pratique « Commission d’indemnisation amiable » à destination des commerçants et des professionnels riverains impactés par les travaux (disponible dès à présent auprès de la Direction Mobilités) ;

- Des réunions de présentation avec les comités de quartier, les élus de proximité ;

- Un site internet dédié au projet : trambus.nimes-metropole.fr