28 bornes de recharge pour voitures électriques installées sur l'aire Latitude 45 sur l'autoroute A7

28 nouvelles bornes de recharges pour voitures électriques ont été inaugurées, ce jeudi sur l'aire Latitude 45, dans le sens Sud-Nord. Ca fait de cette aire de Pont-de-l'Isère, dans la Drôme, la mieux dotée en points de recharge de toute l'A7. Pour donner un élément de comparaison, il y a 8 bornes sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, et autant sur celle de Montélimar.

Ces 28 points de recharge sont installés sous des ombrières en bois, équipées de panneaux solaires (dont l'électricité est injectée dans la station). Chacune peut atteindre les 300kW. "C'est quasiment ce qui se fait de plus puissant, assure Julien Belliato, le co-fondateur d'Electra, qui a installé la station. Pour les meilleurs véhicules aujourd'hui et la majorité des véhicules qui vont arriver bientôt sur le marché, une charge qui permette de récupérer 300- 400 km d'autonomie peut se faire en 20-25 minutes". Et il en coûte entre 20 et 25 euros.

La charge prend en moyenne 30 minutes. © Radio France - Florence Gotschaux

Vinci Autoroutes veut accompagner l'essor de la mobilité électrique et permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. "30% des gaz à effet de serre proviennent des transports. Et dans ces 30%, 94% proviennent de la route", rappelle Olivier Granier, directeur des installations commerciales pour Vinci Autoroutes. "Pour décarboner la route, il faut les infrastructures qui le permettent".

Il y a désormais des bornes de recharge sur toutes les aires du réseau Vinci. De quoi inciter les automobilistes à passer à l'électrique. Luc Allemand se dit "électromobiliste" convaincu : il roule en voiture électrique depuis 10 ans, et il constate une accélération du déploiement des points de recharge. "L'année dernière sur le tronçon d'autoroute entre Orange et Lyon on avait 12 bornes de recharge. Et cette année, on en a 74 !"

Les bornes de l'aire Latitude 45 permettent une charge ultra-rapide. © Radio France - Florence Gotschaux

Et ça ne va pas s'arrêter là, car c'est un véritable enjeu pour Vinci que de répondre à la demande des clients qui roulent à l'électrique. Et ils sont de plus en plus nombreux. "On a en moyenne sur notre réseau près de 10 bornes de recharge par aire d'autoroutes. On sera à 60 en 2030", annonce Olivier Granier.

Le réseau Vinci Autoroutes compte 1.500 points de charge, dont 80% ultra rapides. Il y en aura 1.800 à la fin de l'année, dont 90% en ultra-rapide.

D'ici deux ans, Vinci Autoroutes devrait aussi installer les premières bornes de recharge pour poids-lourds.

28 bornes sont désormais accessible sur cette aire Latitude 45, sur l'A7. © Radio France - Florence Gotschaux

Sur la station de l'aire Latitude 45, les toutes nouvelles bornes (mises en fonction le 30 juin dernier) sont compatibles avec tous les véhicules et tous les systèmes de paiement (pass mobilité, carte bancaire ou abonnement Electra...). Il en coûte 0,59€ le kWh pour une recharge rapide.