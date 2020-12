287 km de routes vont repasser aux 90 km heure en Dordogne : lesquelles ?

Dans un communiqué ce mercredi matin, la préfecture de la Dordogne indique que la commission départementale de sécurité routière s'est prononcée pour le rétablissement de la vitesse maximale à 90 km heure sur 287 kilomètres de routes en Dordogne. La commission qui s'est réunie le 15 décembre dernier accède donc à la demande du conseil départemental de la Dordogne sur 10 tronçons routiers. 287 kilomètres de routes départementales sur les 4 900 km, cela représente 6% du réseau départemental.

Rétablissement des 90 km heure prévu courant mars

La préfecture indique "qu'il appartient désormais au Président du conseil départemental de prendre les arrêtés et les mesures d'accompagnement telles que l'adaptation de la signalisation routière" et donc la mise en place de nouveaux panneaux de limitation à 90 km heure. De son côté, le département indique que le rétablissement de la vitesse à 90 km heure sera effectif avant la fin du premier trimestre, le temps de mettre en place la nouvelle signalisation et de prendre les arrêtés. La collectivité explique qu'elle a fait cette demande _" afin d’_améliorer la fluidité de la circulation en toute sécurité". Le conseil départemental rappelle aux usagers que "c’est par leur prudence, l’adaptation de leur conduite aux conditions de circulation, le respect des vitesses autorisées et des distances de sécurité, qu’ils manifesteront de la meilleure des façons leur adhésion à cette initiative du Département".

En rouge les routes qui repassent aux 90 km heure en Dordogne - conseil départemental de la Dordogne

Les routes départementales concernées par le rétablissement des 90 km/h :

Axe Périgueux/Charente RD939 (qui est d’ailleurs à 90 km/h côté Charente)

Axe Périgueux/Ribérac/La Roche-Chalais RD710 et RD5

Axe Périgueux/Villefranche/Lot-et-Garonne RD710, 31E1, 51 et 660

Axe Brantôme/Nontron RD675

Axe Boulazac-Isle-Manoire/Terrasson RD6089

Axe La Bachellerie/Lanouaille/Haute-Vienne RD704

Axe Sarlat/Montignac RD704

Axe Siorac/Saint-Cyprien/Vézac RD703

Axe Ribérac/Mussidan/Bergerac RD709

Axe Mussidan/Montpon-Ménestérol/Gironde RD6089

Les services de l'Etat opposés au retour aux 90 km heure

Si la commission a voté pour le rétablissement de la vitesse maximale à 90 km heure sur ces 287 km de routes, la préfecture tient tout de même à préciser que " les services de l'Etat se sont prononcés défavorablement, considérant la forte baisse de la mortalité de plus de 42% enregistrée sur le réseaux routier en Dordogne...consécutivement notamment à l'abaissement de la vitesse à 80 km heure".

Un des tronçons qui vont repasser aux 90 km heure : la D704 entre Montignac et Sarlat © Radio France - Emmanuel Claverie

En ce qui concerne les routes nationales, elles restent limitées à 80 km heure.