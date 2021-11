2e ligne de tram à Tours : 30% des arbres potentiellement impactés boulevard Béranger, d'autres études lancées

Si rien ne change dans le projet de deuxième ligne du tram à Tours, 30% des arbres du boulevard Béranger pourraient subir un impact. Ce sont les premiers résultats du diagnostic racinaire mené à la fin de l'été, et qui nous ont été révélés ce lundi matin par le Syndicat des mobilités de Touraine.

Un impact que ce Syndicat ne veut pas assumer. Il lance donc de nouvelles études pour savoir comment réduire les risques. L'objectif, c'est de préserver coûte que coûte les arbres du mail. Et pour cela, il va sans doute falloir changer plusieurs aspects du projet.

Une voie de tram de chaque côté du mail au lieu de deux voies d'un seul côté

Le tracé, lui, restera bien boulevard Béranger. Mais cela peut passer par exemple par l'emplacement des voies. Jusqu'ici le tram était envisagé côté Nord, deux voies sur le même bord, côté notamment hôpital Clocheville. On pourrait désormais s'orienter vers une voie de tram de chaque côté du mail central pour diminuer la pression sur les racines. Dans le même but, il pourrait aussi être question de reculer les voies, de les passer de trois à quatre mètres des platanes.

Deux stations plus légères que prévues

Autre changement envisagé, l'emplacement des stations. Deux sont prévues sur le boulevard Béranger et elles pourraient donc être beaucoup plus légères que prévues. C'est-à-dire qu'elles pourraient ne pas comporter de distributeurs de tickets par exemple. Ceux-ci se retrouveraient alors du côté où il n'y a pas d'arbres, et donc pas de risque. L'idée assène-t-on à la métropole, tant ce sujet est sensible, c'est de préserver à tout prix l'aspect du mail actuel.

Wilfried Schwartz, le président du Syndicat des mobilités de Touraine, nous détaille ce qui pourrait changer dans le projet de deuxième ligne de tram Copier

Deux mois d'études supplémentaires, l'enquête publique repoussée

Des études complémentaires sont donc lancées, spécifiquement sur ce boulevard Béranger. L'expert qui a réalisé le diagnostic racinaire et le maitre d'œuvre de cette deuxième ligne de tram vont regarder comment réduire ce risque de 30% d'arbres impactés par le projet. Ces études vont prendre deux mois, ce qui fait que l'enquête publique qui devait démarrer en septembre 2022 ne débutera qu'en novembre.

Dans deux mois par ailleurs, la métropole veut diffuser au public des images 3D pour montrer concrètement ce que deviendra ce boulevard Béranger une fois qu'il y aura le tram. La métropole qui insiste aussi sur un point, jamais il n'a été envisagé de faire passer cette deuxième ligne sur le mail central.