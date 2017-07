2H26 de retard pour le dernier Paris-Clermont du vendredi 7 juillet

Encore un voyage galère pour les passagers de la ligne Paris-Clermont. Le dernier train de ce vendredi soir est arrivé à plus d'une heure du matin, avec 2 heures 26 de retard sur l'horaire.

Les responsables de la SNCF répondent habituellement que la situation s'améliore sur le Clermont-Paris, une ligne qui figurait au rang des douze lignes malades du réseau français. Une amélioration très difficile à percevoir pour les habitués des Intercités, les exemples de retards voire de très gros retards sont encore trop fréquents. Et pourtant, les horaires sont "détendus" depuis des mois en raison des travaux d'amélioration de la ligne, mais même ces horaires plus souples sont loin d'être respectés.

Ce vendredi 7 juillet, soir de départ en vacances, les passagers ont donc longuement attendu en gare de Bercy que le train de 19 heures soit annoncé. Avec eux, les passagers d'un train pour Nevers devant partir 5 minutes plus tard et qui desservait dix gare entre Paris et la Nièvre. Beaucoup de monde, beaucoup trop de monde pour la petite gare de Bercy où les passagers s'entassaient sur la plateforme. Les habitués ont repéré la rame se mettre à quai une dizaine de minutes avant l'heure du départ, ils ont donc commencé à remonter le quai pour s'installer. Pour rien, puisque plusieurs appels sur les quais leur ont demandé de revenir sur la plateforme d'extrémité, une agent de la SNCF (un gilet rouge) s'est même risquée à mentir en disant que ce train ne prenait pas de voyageur.

Beaucoup de monde pour la gare de Bercy, trop petite devant une telle affluence © Radio France - Emmanuel Moreau

Il s'agissait probablement d'empêcher les voyageurs de monter dans une rame surchauffée et pas encore climatisée mais pourquoi leur interdire de rester sur le quai, devant la voiture devant laquelle ils devaient monter ce qui aurait pu accélérer ensuite l'embarquement? D'autant plus que la rame était doublée (14 voitures voyageurs au lieu de 7) devant l'affluence, les passagers auraient mieux respiré sur le quai qu'entassés dans la gare.

15 arrêts au lieu de 5

Une fois la locomotive attelée et la climatisation en marche, les voyageurs ont enfin eu l'autorisation de monter dans le train, le départ étant annoncé avec une vingtaine de minutes de retard. L'explication donnée alors était qu'un problème technique était survenu sur les voies (il a été question lors d'une des nombreuses annonces d'un problème d'aiguillage alors que le site internet de la SNCF parle de retard lors de la mise à quai). A 19H30, un agent donnait même le départ mais le train de bougeait pas. Cette fois, il s'agissait parait-il de voyageurs sur les voies qui retardaient le départ. Et enfin, le contrôleur annonçait que le train suivant pour Nevers ne circulerait pas, les passagers allaient donc monter dans l'Intercités Paris-Clermont, qui allait devoir s'arrêter à toutes les gares desservies par ce second train. Mais la consigne est apparemment mal passée, il a fallu près d'une dizaine de minutes pour que les passagers sortent de leur rame et ne cherchent une place dans le train pour Clermont.

Finalement, le train est parti avec plus d'une heure de retard, à 20H12, avec des passagers entassés tant bien que mal dans les couloirs et sur les plateformes. Le train s'est donc arrêté à Nemours, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare, etc... dix arrêts supplémentaires au total, ce qui fait perdre à chaque fois cinq à six minutes.

La gare de Clermont fermée

Le contrôleur a fait ce qu'il a pu dans une situation très difficile pour lui et a offert aux voyageurs leur seul petit moment de réconfort, lorsqu'il a annoncé que des paniers repas allaient être embarqués dans le train en gare de Nevers. Pas de distribution, il fallait aller le chercher au milieu du train, provoquant quelques embouteillages dans les couloirs.

Le fameux panier repas de la SNCF © Radio France - Emmanuel Moreau

Finalement, au lieu d'arriver à 22H45, après déjà théoriquement 3H45 de voyage, le train s'est immobilisé en gare de Clermont à 1H11, c'est à dire avec 2H26 de retard. Le périple n'était pas terminé pour certains voyageurs en correspondance pour Issoire et Brioude. Une rame TER les attendait pour les conduire à destination. Quant aux clermontois, ils n'ont pas vu d'agents SNCF sur les quais, pas de distribution d'enveloppe régularité, maintenant il faut utiiser internet. Ils n'ont même pas pu passer par le hall de la gare qui était fermé.

Pendant ce temps, Jean Ghédira, le directeur d'Intercités à la SNCF, tweetait que des coloriages étaient distribués dans les trains aux enfants qui partaient en vacances. Cela n'aurait pas été inutile aussi pour les plus grands , afin de patienter dans le train 5981.