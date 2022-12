2x2 voies entre Flers et Argentan : les opposants se mobilisent à Briouze

C'était la première opération de tractage ce samedi 17 décembre pour le collectif 924. Réunis au rond-point de Briouze, ces militants s'opposent au projet de 2x2 voies sur la D924 entre la commune et Sevrai, le dernier tronçon de l'axe Flers-Argentan. Le projet a été voté en juillet par le conseil départemental de l'Orne, mais est actuellement en suspens suite à la découverte d'une espèce protégée, le scarabée pique-prune, en septembre.

"A l'envers des objectifs climatiques"

Autour du giratoire, le message est clair sur la banderole : "2x2 voies : non." Les automobilistes s'arrêtent pour récupérer un tract, mais la plupart ne sont pas au courant de ce projet. "On a une pétition si vous voulez nous soutenir", ajoute une militante. A côté, Bernard, un pépiniériste à Saint-André-de-Briouze, tracte pour la première fois.

"J'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas se remettre en question, ne pas voir que c'est inutile", explique-t-il. "Il n'y a pas de bouchons et s'il y a des camions, il y a des endroits pour les doubler si on le veut vraiment." D'après Loïc, autre membre du collectif 924, le gain de temps ne serait que de quelques minutes. Il ajoute : "c'est complétement à l'envers des objectifs climatiques, de zéro artificialisation des terres, c'est en dehors de l'air du temps."

La présence du pique-prune

Pour le faire savoir, certains arborent des pins avec une photo de scarabée. "C'est le pique-prune , on l'a choisi comme emblème", raconte Béatrice. "C*'est un scarabée qui vit dans des arbres morts, juste sur le trajet de la future route. Et c'est un animal très rare*." La présence de cet insecte avait notamment entraîné six ans de retard sur le chantier de l'A28 entre le Mans et Tours.

Pour ces militants, l'enjeu est surtout d'investir dans d'autres formes de mobilités. "On pourrait remettre une double voie ferrée entre Briouze et Argentan, ça améliorait la fluidité et le nombre de trains", suggère Philippe Denolle, le président du collectif de défense des axes ferroviaires sud-Normandie, présent à cette mobilisation. Du côté du collectif 924, que ce soit des mobilités douces ou des transports en commun, tout projet vaudra mieux que le développement de la voiture.