3 mois de travaux à la gare routière du Havre à partir du lundi 13 février

C'est parti pour 3 mois de travaux à la gare routière du Havre. Située sur le côté de la gare SNCF, les parkings vont faire peau neuve. Les espaces seront mieux définis pour les transports en commun, les cars, les dépose-minute ou encore le co-voiturage.

Attention gros changement à partir de ce lundi à la gare du Havre. La gare routière, c'est-à-dire les parkings situés sur le côté de la gare ferroviaire ne seront plus accessibles aux voitures. De gros travaux de réaménagement qui vont durer jusqu'à fin avril et il va aussi falloir changer les habitudes de stationnement.

Plus d'accés pour ls voitures des particuliers

A partir de ce lundi, les voitures des particuliers n'auront plus accés au grand parking situé à côté de la gare SNCF. D'ailleurs en théorie, ce parking est déjà réservé aux bus, cars et taxis, mais aux heures de pointe c'est un balais continu de voitures venant déposer ou récupérer des passagers qui s'organise.

Les espaces vont être redéfinis, mieux balisés et davantage sécurisés. C'est vrai qu'avec ces stationnements "sauvages", les piétons circulaient un peu partout et ça a créé beaucoup de tensions, avec les conducteurs de bus notamment. Sans compter les minutes de retard accumulées par les bus qui essayent de sortir de leur terminus.

Quel changements ?

16 place de dépose-minute gérés par des "bornes intelligentes" rue Charles Lafitte

4 places pour personnes à mobilité réduite au début de la rue Charles Lafitte

Un parking tarifé en "zone verte" de 114 places tout au bout de la rue Charles Lafitte

Une zone d'attente co-voiturage (4 places) rue Roubeau

(4 places) rue Roubeau Pour tout stationnement : parking Turgot Magellan, parking Colbert, parc souterrain des gares

Voici les changements à la gare routière une fois les travaux terminés fin avril - - Ville du Havre

Tout doit être parfait pour les festivités des 500 ans

Ces travaux "indispensables" d'aprés l'adjoint au maire chargé de la voierie, Yves Huchet, coûtent 460 000€ financés par la ville et la CODAH (communauté d'agglomération havraise). Des travaux d'aménagement nécessaires mais qui sont aussi accélérés par l'anniversaire des 500 ans de la ville, puisque tout sera terminé fin avril, pour accueillir au mieux les visiteurs et touristes dés le mois de mai et le début des festivités.