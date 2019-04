Trois vols par semaine entre Brest et Amsterdam

Brest, France

Pourquoi Amsterdam ? En raison de son hub, c'est à dire du très grand nombre de liaisons internationales au départ et à l'arrivée de cet aéroport. Depuis ce mardi, c'est fait : le premier vol opéré par la compagnie HOP s'est posé en début d'après-midi à Brest Bretagne.

Des tractations depuis longtemps

Il y a trois ou quatre ans que les bretons se battent pour avoir des créneaux au départ de l'aéroport de Schipoll. C'est une destination très demandée, explique Antoine Biton, le directeur Grand Ouest du groupe Air France KLM, et il y a peu de créneaux horaires, car l'aéroport des Pays-Bas est presque saturé.

Courants d'air et courant d'affaires

La demande était forte du côté de la chambre de commerce en raison d'un courant d'affaires important entre l'ouest Bretagne et les Pays-Bas, on pense à l'agroalimentaire et à la construction navale et puis bien sûr le tourisme. Aujourd'hui, Brest / Amsterdam, c'est trois vols hebdomadaires, mais ce n'est qu'un début : l'ambition à terme, c'est un vol quotidien, pour exploiter au mieux le côté hub, mais il faut déjà remplir l'avion, un CRJ de 70 places. Pour le premier vol, il y avait une cinquantaine de passagers.

Trois vols par semaine pour le moment

Les vols sont programmés les mardi, jeudi et samedi à midi au départ de Schipoll, 14 h 20 au départ de Brest, 1h45 de vol. Hop! annonce un trafic en hausse de 11 % depuis le début de l'année avant même l'ouverture d'Amsterdam et de deux lignes saisonnières vers Bastia et Nice.

Rappelons également que Ryanair ouvre vendredi une ligne vers Londres Luton. Deux vols hebdomadaires jusqu'au 25 octobre.