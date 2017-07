30.000 véhicules au péage de La Gravelle sur l'A81 ce samedi, premier jour des départs en vacances

C'est rouge sur le réseau routier et autoroutier ce samedi 8 juillet. C'est le premier gros week-end de départs et chez nous, en Mayenne, ça risque de coincer en particulier sur l'A81 en direction de la Bretagne.

La plage, la sieste, l'apéro entre copains, ça se mérite ! Et il va falloir être patient et surtout vigilant et prudent au volant. Des milliers de vacanciers vont se croiser, se doubler sur la route et l'autoroute des vacances. Il y aura évidemment beaucoup de monde sur l'A81 qui traverse la Mayenne. Vinci Autoroutes va renforcer ses équipes d'intervention afin que vous puissiez rouler en toute sécurité. Juste avant d'arriver en Bretagne, 30.000 véhicules vont passer au péage de La Gravelle. Une augmentation de 30% du trafic par rapport à un jour classique. Nicolas Villemenot est l'un des responsables de Vinci Autoroutes en Mayenne : "Nous demandons à nos clients de bien préparer leur voyage. Bien charger sa voiture, vérifier la mécanique, prévoir de l'eau et se renseigner souvent sur les conditions de circulation. Se reposer aussi. On a des étapes estivales qui démarrent aujourd'hui sur l'aire de Villeray notamment entre Le Mans et Laval".

Prudence, vigilance et surtout faites très attention aux agents autoroutiers, les fameux "hommes en jaune" qui interviennent régulièrement pour renseigner, dépanner les utilisateurs. Depuis le début de l'année, sur l'ensemble du réseau national, il y a eu 48 accidents les impliquant, tous, heureusement, sans gravité.