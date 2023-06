30 ans du métro de Toulouse : la matinale de France Bleu Occitanie en direct de Jean Jaurès

L'équipe de France Bleu sera près de l'entrée de l'escalator à Jean-Jaurès lundi entre 6h et 9h.

Ce lundi, France Bleu Occitanie fête les 30 ans du métro toulousain. Le VAL (véhicule automatique léger) était inauguré le 26 juin 1993, entre Basso-Cambo et Jolimont. Depuis, ce qui est devenu la ligne A a été prolongée en 2003 jusqu'à Balma-Gramont, la ligne B est arrivée en 2007 et les tunneliers de la ligne C sont à l'œuvre pour une mise en service fin 2028.

ⓘ Publicité

Nos invités : Francis Grass et Henri Garrigues

En somme, le métro de Toulouse change et changera encore la vie des toulousains et la géographie de la ville rose. Pour en parler ce lundi, France Bleu est en direct depuis le premier niveau de la station Jean-Jaurès, au milieu du passage.

Francis Grass, l'actuel adjoint au maire chargé de la culture à Toulouse a travaillé comme maître d'œuvre de la ligne A du métro de Toulouse. Francis Grass, arrivé en 1988 à Toulouse avec pour mission de démarrer le métro. C'est la première ville de moins d'un million d'habitants à avoir un métro. Le projet a été lancé en 1983.. a été le directeur général de la SEMVAT, il a permis la réussite de l'exploitation du métro.

Egalement présent Henri Garrigues, ancien de la SEMVAT (ex Tisséo), nommé en janvier 1993 pour planifier le nouveau réseau de bus, responsable de la signalétique, chargé de changer les fiches horaires des abribus, installer de nouveaux arrêts.

L'équipe de France Bleu Occitanie à votre rencontre

Et on vous attend aussi, vous toulousains, auditeurs et usagers du métro, rejoignez-nous à Jean Jaurès, venez nous raconter en direct vos meilleurs souvenirs en métro. Appelez-nous aussi lundi matin au 05.34.43.31.31 pour nous raconter vos souvenirs de l'arrivée du métro à Toulouse.

Sur place, de 6h à 9h, vous pourrez rencontrer notre journaliste Clémence Fulleda, assistée à la technique de Laure Siksik. Les chroniqueurs de France Bleu seront aussi là : à 7h20 Géraud Delbès nous apprend l'occitan dans Qu'es aquò , juste après Alban Forlot qui anime Côté Saveurs de 10h à 11h chaque matin distribuera des chocolatines dans les couloirs de la station et à 8h40, l'ancien ailier du Stade Toulousain David Berty assurera la chronique 100% Rugby .