30 ans de la ligne A : le 26 juin 1993, les Toulousains découvrent le métro

Ce 26 juin 2023, Toulouse célèbre - en catimini pour cause de contexte social délétère - les 30 ans de son métro. Le 26 juin 1993, le Premier ministre Edouard Philippe venait inaugurer le VAL, pour Véhicule Automatique Léger, qui préfigure la ligne A du métro. La ligne dessert alors 15 stations entre Basso-Cambo et Jolimont en 18 minutes pour un tickets à 7 francs !

ⓘ Publicité

VAL de Toulouse

La bataille métro/tram dans les années 1980

C'est une révolution pour les Toulousains qui ne connaissent alors que les bus de la Semvat (ex-Tisséo), réputés pour être "les plus lents de France" tant ils sont coincés dans les bouchons en ville. La rocade n'a pas encore l'aspect qu'on lui connait aujourd'hui, le périphérique Est est encore en construction au milieu des années 80. Toulouse a bien connu les tramways, mais le tout dernier a disparu en 1957.

Photos archives chantiers notamment les 10 km de tunnels sous terre avec l’aide de machines excavatrices spécialement construites et 15 stations. Dans les magazines « Métro-bus » entre 1989 et 1993 - Magazines Métro-bus

Enjeu politique majeur, la congestion automobile arbitre les élections municipales de 1983. La gauche du député Gérard Bapt promet le retour du tramway tandis que la droite de Dominique Baudis veut le métro. En 1985, c'est le système du VAL, qui est choisi comme Lille l'a fait dès 1983. À l'époque, Dominique Baudis parvient à se mettre d'accord avec le président du Département, Léon Eechkoutte et le maire de Colomiers, Alex Raymond alors président de Région. l'investissement coûtera 3,3 milliards de francs, le plus gros de l'histoire toulousaine. Matra, ex-Siemens, est désigné pour fabriquer le métro toulousain.

Une couverture archivée du magazine de la Semvat. - Magazine de la Semvat

Le VAL à Toulouse

Déjà une préfiguration des trois lignes de métro

Et déjà à l'époque au milieu des années 1980, les politiques dressent la feuille de route de ce que seront les tracés des futures lignes de métro toulousaines dans les cinquante prochaines années :

Une première ligne entre Jolimont, le centre-ville et le Mirail. En 1993, est inauguré le tronçon Basso-Cambo-Jolimont. C'est en décembre 2003 que la ligne A est prolongée de Jolimont à Balma-Gramont .

. Une deuxième ligne entre Rangueil au sud et les Minimes au nord. La ligne B entre Ramonville et Borderouge voit le jour en 2007.

Une troisième ligne pour relier Colomiers au centre-ville toulousain. Trente ans après, les travaux pour la ligne C ont démarré, entre Colomiers et Labège, mise en service espérée fin 2028.

Dans « Capitole infos » juin-juillet 1993. Le poste de contrôle. - Capitoles Infos 1993

Pour l'anecdote, le dimanche 27 juin 93, premier jour d'exploitation du VAL, des dizaines de milliers de Toulousains se sont engouffrés dans les portiques pour essayer ce fameux métro.... ce qui a mis le système en carafe. Le métro fut arrêté pendant quatre heures dès son premier jour d'ouverture au public !

Pas de fête pour les 30 ans

Il n'y aura pas de temps institutionnel ce 26 juin 2023, pas de célébration, pas de point presse pour marquer l'anniversaire. Pourtant, c'était dans les clous. Jean-Luc Moudenc le maire l'évoquait devant la presse encore en novembre dernier lors de l' inauguration du nouveau parking-relais de Basso-Cambo . 2023, les 30 ans du métro en juin, ce devait être une belle fête. Rien de très spectaculaire mais au moins comme pour les 20 ans. En 2013, Tisséo avait organisé des portes-ouvertes pour les familles de l'entreprise en présence des journalistes et du maire de l'époque, Pierre Cohen.

Cette fois, Tisséo se contente d'un concours photos sur Instagram , avec un voyage pour deux à la clé à Madrid. Discrétion absolue dans un contexte il est vrai très difficile pour la régie des transports toulousains : deux mois et demi de grève sur les salaires et l'inflation, et des syndicats qui menacent maintenant de s'en prendre à la Coupe du monde de rugby en septembre.

Le 23 juin dernier encore, Tisséo a été débouté par la justice de sa demande d'évacuation des piquets de grève par les forces de l'ordre sur les dépôts. Prochaine échéance judiciaire le 18 septembre, avec une nouvelle audience, la plus importante. Tisséo réclame cette fois 45.000 euros à chacun des quatre syndicats pour les blocages.

VAL206 : Les rames de la ligne A du métro de Toulouse dans leurs livrées d'origine ( 1993 - 2013 )