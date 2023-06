30 ans du métro toulousain : La ligne A désenclave l'ouest de Toulouse et l'université du Mirail

France Bleu Occitanie a retrouvé des professeurs de l'université du Mirail à l'époque du chantier de la ligne A du métro à Toulouse. Michel Idrac, professeur de géographie dans les années 1980-1990, se souvient que le métro a été préféré au tramway, que le trajet de la première ligne a été discuté et finalement tranché. Le métro a permis de désenclaver le Mirail.

ⓘ Publicité

loading

Michel Idrac et Rémy Pech, lui professeur d'histoire au Mirail, se souviennent de la mobilisation des universitaires pour que le métro passe en souterrain dans le secteur et non en aérien comme c'était prévu au départ.

loading

loading

Dans les années 1990, il y avait très peu de logements étudiants au Mirail, la cité universitaire était sous-dimensionnée. Pour se rendre à l'université, depuis le centre-ville, le bus en accordéon devenu légendaire, était très lent. Alors l'arrivée du métro a donné de l'air aux étudiants et aux professeurs.