30 ans du métro toulousain : Mireille garde un éclat de la bouteille de champagne brisée pour l'inauguration

Mireille vit à Portet-sur-Garonne, au sud de Toulouse et se souvient des débuts de la ligne A du métro, il y a 30 ans

Toute la semaine on vous raconte les 30 ans de la ligne A du métro de Toulouse, et oui ca fait 30 ans qu'elle a été inaugurée! France Bleu Occitanie est en émission spéciale ce lundi 26 juin 2023 et a rencontré plusieurs acteurs de ce que l'on appelait à l'époque le VAL (véhicule automatique léger), entièrement automatisé.

Nous avons notamment discuté avec Mireille, elle a 85 ans, son mari Pierre- aujourd'hui décédé - travaillait à la Semvat (la société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine ), l'ancêtre de Tisséo. Ensemble, ils ont participé à la toute première inauguration, avec Edouard Balladur à l'époque premier ministre.

"Un éclat de baptême" conservé précieusement

Chez elle, à Portet-sur-Garonne, Mireille a conservé un petit cadre, posé sur un meuble dans l'entrée. "C'est un morceau de la bouteille de champagne qu'on avait cassé le jour de l'inauguration", raconte-t-elle. A l'époque, son mari allait beaucoup à Lille voir Robert Gabillard, inventeur du premier métro automatique du monde, qui avait déposé le brevet. "Il pestait parfois lorsqu'on devait interrompre les travaux parce qu'on découvrait des vestiges romains", sourit-elle.

Elle, était professeur de sciences naturelles au Mirail. "Les élèves me disaient 'Oh madame, on va avoir le métro!' Ils étaient contents", détaille Mireille. Moi aussi je l'ai pris souvent, c'était commode !" Aujourd'hui elle trouve "super" l'arrivée de la 3e ligne. "Il y en a toujours qui râlent, mais c'est un très bon moyen pour se déplacer!"

Un bout de la bouteille de champagne brisée sur le métro toulousain, lors de son inauguration, il y a 30 ans © Radio France - CF

Pierre, le mari de Mireille, travaillait à la Semvat © Radio France - CF

