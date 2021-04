30 ans du pont de Cheviré : ils voient cet ouvrage "majestueux" de leurs fenêtres

Le pont de Cheviré fête ses 30 ans. L'ouvrage, qui relie le sud et le nord de Nantes, a été inauguré le 27 avril 1991. Certains habitants en profitent tous les jours et ont même parfois suivi toute la construction depuis leurs fenêtres.

"Depuis le temps, il s'est fondu dans le paysage. Le pont, je le vois quand j'en ai envie" raconte Danielle, habitante du quartier Roche-Maurice depuis plus de 30 ans. Et pour cette riveraine, la construction de l'ouvrage a commencé par un mauvais souvenir, celui des travaux qui ont notamment bloqué ou dévié certaines routes pendant plus d'un an.

Danielle voit le pont depuis sa cuisine, son jardin et sa chambre. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

D'autres travaillent près du pont, comme les architectes de l'Agence K. Depuis leur fenêtres, on peut voir le début et la fin du pont de Cheviré. "Il a quelque chose de majestueux, une belle ligne béton. Et puis, les ponts ont cette magie de se faire un peu peur" raconte Christine. Et comme les autres, elle jette toujours un coup d'œil au pont avant de prendre la route, pour voir "comment ça roule".