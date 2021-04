30 ans du pont de Cheviré : "Sans lui, on ne se serait pas rencontré"

Nadia et Jean-Claude se sont rencontrés le 27 avril 1991, le jour de l'inauguration du pont de Cheviré. Ils ont fait connaissance sur le pont avant de se revoir trois jours plus tard pour le bal qui se déroulait cette fois sous le pont. 30 ans plus tard, ils sont mariés et parents d'une fille !

Le pont de Cheviré n'est pas le seul à fêter ses 30 ans ce 27 avril 2021. Nadia et Jean-Claude, eux, fêtent également leur 30 ans... de vie de couple. Ils se sont rencontrés sur le pont, le jour de l'inauguration, et ne se sont plus quittés.

23 ans de mariage et une fille

"Sans Cheviré, on ne se sûrement jamais rencontré. Et la belle histoire, c'est qu'on est toujours ensemble", raconte Nadia, le sourire aux lèvres. Ce jour-là, elle rencontre Jean-Claude au fond de la navette qui les emmène au pied du pont. Les deux jeunes d'une vingtaine d'années font connaissance et marchent ensemble sur le pont.

Souvent, les gens rigolent quand ils apprennent qu'on s'est rencontré sur le pont. Le prêtre a même fait une allusion à notre mariage.

Après avoir profité du paysage, Jean-Claude se lance et invite Nadia au bal qui a lieu trois jours plus tard pour fêter le début du pont. "Il y avait un slow, alors forcément, c'est là qu'on a conclu" se souvient Nadia. Et le hasard fait bien les choses puisque le couple compte désormais 30 ans de vie commune, 23 ans de mariage et une fille de 17 ans, Doriane.

